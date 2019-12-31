2020總統大選進入黃金倒數階段，各方人馬全力造勢拚選票，然在此時，國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬，卻沒陪著丈夫消化忙碌行程，反而遠赴澳洲，而與此同時，韓國瑜日前在唯一一場總統大選辯論會上，火大飆罵數家媒體，對此，北市議員鍾小平在節目上吐驚人之語，不僅揭密韓國瑜發火原因，連李佳芬的內幕都知悉，讓人嘖嘖稱奇。

韓國瑜在總統大選辯論會上暴怒狂譙媒體，砲火猛烈引發熱議，而昨天的《關鍵時刻》節目上也討論此事，劉寶傑認為目前讓韓國瑜最焦頭爛額的，恐怕是家庭問題，而鍾小平則剖析辯論會當天韓國瑜發飆的原因，認為他自認被黑、內心痛苦，但最生氣的，是媒體於辯論會上發問，該問的是每個候選人在國家大事方面的「痛處」，輪到他的時候，是被問「新莊王小姐」，但宋楚瑜卻是被問為何選5次？「他認為他(自己)心理不平衡」。

而鍾小平分析完韓國瑜心態，也談起李佳芬動向，爆料她是去澳洲的老人院服務，簡直「人美心好」，更表示自己與李佳芬很熟，透露她常捐錢到老人院、孤兒院，是很愛小孩的一個人，接著竟感嘆，李佳芬跟韓國瑜婚後8年才生韓冰，「是因為李佳芬手腳冰冷，體質虛寒…」，眾人聞之笑翻，劉寶傑也納悶驚問：「這你都知道！」。

沒想到鍾小平沒被問倒，反倒加碼爆料，表示李佳芬為了求子，靠著吃鵝蛋調整體質，還很積極四處拜拜、求偏方，才終於生了韓冰，鍾小平說，也因此李佳芬對韓國瑜來說很重要，更對李佳芬喊話，為了讓韓國瑜能撐下去、提高戰鬥力，「佳芬姐趕快回來吧」。

(中時電子報)