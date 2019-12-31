特斯拉近來股價漲勢凌厲，昨日為其上海廠舉行交車儀式，同時宣布該廠已經達到每周1,000輛的初步生產目標，更為公司前景增添樂觀氣氛，但投銀Cowen分析師周一出具報告，斷言特斯拉今年第四季將無法達成銷售目標，並提出更悲慘的預測，稱特斯拉明年股價可能腰斬，受此打擊，特斯拉周一股價下挫3.64%，收在414.70美元。

特斯拉10月時表示公司非常有信心，今年銷量將突破36萬輛。今年7月時，特斯拉提出今年銷量估將介於36萬～40萬輛。以最低值來看，特斯拉在第四季必須賣出10.5萬輛車。

Cowen分析師奧斯本（Jeff Osborne）周一在報告中指出，特斯拉將無法在第四季達到這個目標。他預測特斯拉本季交車量僅有10.1萬輛，主要因Model S和Model X兩款豪華車款的銷售將不如預期。

該分析師向來看空特斯拉的股價表現，並給予其股票「不如大盤」的評級，不過，在他周一提出的報告中，對特斯拉第四季的出貨預測其實是由原先的9.5萬輛提高至10.1萬輛，並將特斯拉目標價從190美元上修為210美元，但即使如此，與周一收盤價相比，這表示該分析師預測特斯拉明年股價將下跌50%。

報告中指出，他預期如果特斯拉無法在第四季達到銷售目標，股價就會受到打擊，並表示特斯拉很難重現第三季的強勁獲利。「因為市場競爭加劇，我們持續看到特斯拉成長故事所面臨的風險，我們並未看見中短期能持續下去的獲利能力」。

(時報資訊)