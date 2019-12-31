東華(1418)今舉行法說會，東華今年前三季EPS為-2.87元，淨損為1.55億元，營收為1.8億元，毛利率為-44%，至9月底的每股淨值為12.77元，公司資本額為5.68億。亞克力纖維是東華主力產品，屬保暖效果極佳之人造纖維，產品特性染色鮮豔及手感柔軟，需求市場集中在中國大陸。東華副總江志恆指出，台灣的亞克力棉產業，所面對的最大考驗就是缺乏內需市場，不論原棉或加工後之最終產品均以外銷為主。尤其東華佔外銷量70%的中國大陸市場，雖然保持成長，但是高關稅政策(5%進口關稅)壁壘仍讓公司面臨難題。

江志恆表示，明年公司將推出阻燃性亞克力棉新品，希望為營收注入新動能。

亞克力纖維之主要用途是毛衣、絨布、毛毯、地毯、沙發布、玩具、室內飾品…等用途至為廣泛。近幾年發展的特殊纖維則廣泛應用於仿獸毛，而亞克力原棉及加工後的毛條、紡紗線及織物等最終產品銷售地區仍以大陸、北美、北歐、日本、俄羅斯、中東…等為主要市場。東華是100%亞克力原棉銷售和生產的工廠。據統計，全球纖維產業仍維持增長趨勢，107年全球纖維需求量達9930萬噸，相較106年成長2.6%，其中人造纖維所佔比例達70%，約6950萬噸。

亞克力纖維全球需求量由94年高峰260萬噸逐年衰退至107年約170萬噸，衰退達35%。因此亞克力棉生產廠商為求生存發展，均追求特殊纖維(差異化纖維)的開發。各亞克力棉生產廠家包括東華在內均十分重視技術發展，不斷開發特殊纖維。特纖因而發展迅速，大部分企業差異化產品比率能達40%以上。

雖然台塑於105年退出了亞克力棉事業，為同業在銷售中東及印度市場、特殊纖維市場及TOP加工市場提供了發展的機會，但107年全球亞克力棉需求量僅成長1萬噸，約0.6%，市況依舊艱辛。

近年來市場對亞克力棉之用途、品質上的要求日漸提升，東華掌握潮流也相應市場需求，同步推出多種特殊品種，頗獲客戶的好評。抗起毛球纖維與扁平型纖維都成為主要銷售品種，107年佔總銷售量68%，公司將再持續開發功能性特殊纖維等。

(時報資訊)