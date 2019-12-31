2019下半年港人士來台置產相關消息早已熱炒一段時間，據內政部地政司最新統計，2018年買賣移轉棟數面積比例來看，香港人取得建物面積約佔全台去年移轉的0.17％，安新建經認為短期對房市價量影響有限。

外籍人士在台購屋的條件，適用「平等互惠原則」，即是台灣人在對方的國家是怎樣的買房條件，在台灣就會使用一樣的。而基於兩岸關係的特殊性與敏感性，大陸人士在台購屋之規範與限制相對一般外國人嚴格許多。比方說：每人限購一戶供自用的住宅不動產；取得不動產登記完畢後滿3年才可移轉；且在貸款實務上也是較為困難(有的銀行甚至不承作)。

香港雖已於1997年回歸中國大陸主權，但是在台購屋之限制與規範，與大陸人士規定不同。香港居民身分的認定，則是須持有香港護照，且不能持有英國國民護照或香港護照以外的旅行證照。外國人、大陸人、香港人如有貸款需求，前提是需有居留證。在目前香港人只要在台灣投資新台幣600萬元以上，即可獲得台灣的居留證，在出境不超過30天的前題下，住滿一年則能申請入籍台灣。簡言之，香港人在台購屋相對大陸人士容易許多。

過去經驗顯示，香港人移民國家前二名為加拿大與澳洲，第三名則是語言文化相近的台灣，台灣不論在生活機能、文化語言、醫療品質、物價水準對香港人有一定的吸引力。但是由於薪資水平台灣與香港仍有一段差距，推估大部分的香港上班族民眾還是不容易放棄原有在香港的工作與收入，如果來台就是開業或是退休族。

(中時電子報)