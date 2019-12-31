跨年倒數！超商拆門備貨 搶客大作戰

跨年活動倒數計時，四大超商全面備戰搶客！其中，萊爾富位於信義區商圈門市今（31）白天已陸續「拆門」，準備迎戰晚上跨年人潮，門市並增加5～10倍人力與備貨，還增加更多收銀機、蒸包機、關東煮機、溫罐機、熱狗機、微波爐等，因應瞬間湧入的民眾需求！

據萊爾富內部資料顯示，跨年熱銷商品以茶葉蛋、Hi Cafe咖啡、關東煮、零食、飲品、酒類與方便攜帶的各式熱食最受歡迎，同時，暖暖包、撲克牌、輕便雨衣更是熱賣商品，跨年業績都較平日多出數倍。

OK超商今年為迎接跨年，也祭出秘密武器！除了在OKmart信義商圈門市加碼備貨5倍，並首次推出「OKmove」行動餐車加入北市一級戰區，強調是目前超商唯一行動支付消費的餐車，販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔以及糖餅等相關商品，預估業績可成長5倍。

OK表示，根據門市業績顯示，每年跨年人潮是平日的3～5倍，其中，銷售表現最佳的商品，分別是現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞、關東煮等，最高可成長4倍以上。

7-ELEVEN全台上百間門市也全面備戰，從北市信義區101、內湖美麗華、南投清境農場、日月潭水社碼頭，到高雄夢時代、阿里山與台東太麻里等地門市都陸續準備到位，除了強化備貨及人力，也調整門市動線及商品陳列，將零食飲料整箱落地陳列，方便民眾拿取。

其中，針對北市跨年熱區信義區，7-ELEVEN表示，信義區101周邊門市將提高零食、咖啡、飲料等商品備貨量多5倍，人力增逾3倍。至於南部跨年熱點，小七將在夢時代、愛河、三多商圈周邊門市增加1.5倍人力備戰；31日下午還將在夢時代周邊設立行動門市，設置關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等逾40台的熱食區設備，方便等候跨年的民眾購買。

全家便利商店位於一級戰區北市信義區的周邊店舖，備貨量跟人力也同步增加10倍，部分店甚至將首次開賣「烤香腸」，並增設關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗等熱食機台。據全家觀察，跨年當天從傍晚到元旦凌晨都是來客高峰，方便攜帶又溫暖的鮮食是民眾購買的首選，銷量都比平日翻倍成長！

全家並指出，跨年夜若只想待在家中與三五好友同樂，全家APP商品預售平台也同步推出多樣商品年終優惠，如大杯熱美式、中杯熱單品美式、中杯熱單品拿鐵買2送2，紅茶、氣泡水、氣泡飲、洋芋片、爆米花等買2送1，還有原味熱狗買2送1、茶葉蛋買10送2等。

(工商 )