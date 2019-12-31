針對國民黨31日上午召開「綠營賺紅錢，反滲透法管不管？」記者會，質疑三立旗下子公司「盧米埃電影有限公司」與對岸合作拍片，在對岸大賺人民幣，也有可能觸犯「反滲透法」，但別人就是親中賣台，完全是兩套標準，文傳會副主委兼發言人王鴻薇並嗆「在民進黨執政下，三立不管怎麼做，都不會被辦」。對此，三立也發出聲明回應，並公佈兩部電影投資佔比分別僅佔20%及10%，強調「非屬投入即有所獲益之事業」，並反問王鴻薇如此投資之「規模」如何「大賺」人民幣？

三立電視聲明全文：

針對特定政黨及人士屢以不實言論抹黑本公司，以模糊焦點之方式逃避媒體監督，遂其選舉利益及目地，為免群眾受誤導，以訛傳訛，本公司特此嚴正聲明如下：

一、針對臺北市議員王鴻薇女士指控本公司藉旗下所屬「盧米埃電影股份有限公司」(下稱盧米埃)拍攝「近在咫尺的愛戀」及「劍雨」二電影，以大賺人民幣云云，茲此說明如下：

(一)於2009年馬英九政府執政時期，本公司為響應政府文化交流政策，遂以盧米埃進行前述電影之投資，經查，該二電影均由二岸三地投資拍攝，「近在咫尺的愛戀」總製作費計港幣550萬元，本公司投資比率僅占20%，而「劍雨」一片之投資更僅占10%，姑不論電影於真實投入拍攝後，後續能否回收仍視票房發行之結果，非屬投入即有所獲益之事業，僅問王議員，本公司如此投資之「規模」如何「大賺」人民幣？又或王議員有獨特心得，尚祈有以教我！

(二)本公司向來以本國戲劇、綜藝及各類節目自製之原則，將所攝製之各類戲劇及節目行銷至全球各地，大陸地區僅為全球佈局之一環，多年來，本公司不斷產出本國自製內容，把戲劇及各類節目中承載的明星、文化、音樂、觀光隨之推展到國際市場，長久以來，輸出國家已達26 國，僅以東南亞國家而言，本公司一年輸出之本國自製內容即達17萬小時有餘，實質達到文化交流之目的。本公司多年來競競業業於文化創意產業，深耕台灣放眼世界之使命，時刻不忘，乃再問王議員，國內有那家業者如本公司般執著?仍祈有以教我！

二、按民主政治體制下，人人均有言論自由，對於本公司之各項指教，本公司均樂於接受，然對於特定團體及人士屢以不實言論抹黑本公司，以達其政治目的及利益之行為，本公司絕不寬容，勢必捍衛本公司聲譽，以維權益，並正視聽。

(中時 )