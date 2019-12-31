2019倒數，新北市議員張志豪30日晚間於中和哈客會館舉辦《歡唱迎新年音樂會》，幫立委江永昌助選。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

2019倒數，新北市議員張志豪30日晚間於中和哈客會館舉辦《歡唱迎新年音樂會》，幫立委江永昌助選。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

2019倒數，新北市議員張志豪30日晚間於中和哈客會館舉辦《歡唱迎新年音樂會》，幫立委江永昌助選。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

2019倒數，新北市議員張志豪30日晚間於中和哈客會館舉辦《歡唱迎新年音樂會》，幫立委江永昌助選。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

2019倒數，新北市議員張志豪30日晚間於中和哈客會館舉辦《歡唱迎新年音樂會》，邀請到金曲歌王楊烈、跨界小提琴家鹿喜演出，張志豪更和議員同僚鄭宇恩獻唱「自信勇敢‧咱的名」幫江永昌助選。

音樂會上先邀請到反送中紀錄片「自由‧飛」導演李惠仁現場助講，導演藉由播放紀錄片，呼籲中和鄉親要堅定拒絕中國的勢力滲透，集中選票支持江永昌，別讓台灣成為下一個香港。

張志豪致詞時表示，江永昌對中和的建設是有目共睹，他和江永昌不但是陽光團隊，更是中央和地方合作的好夥伴。張志豪以音樂會舉辦地中和哈客會館為例，就是江永昌委員爭取客委會預算，張志豪邀集新北市客家局合作成功的案例，不只顧主權護台灣需要江永昌委員，中和要繼續進步，更需要江永昌，呼籲民眾要堅定支持江永昌，更以江永昌的號次表示，5江永昌中和才會有好將來。

江永昌致詞時，首先感謝大家於濕冷的天氣還站出來力挺，這都會是他打拚的動力。江永昌表示，面對中國的步步進逼，大家要團結一致，支持顧主權、護台灣的政黨，呼籲大家要集中選票總統支持蔡英文、政黨票支持民進黨、立委票支持江永昌。江永昌細數在立院推動的各項政績，請市民朋友們讓他連任繼續推動改革，更以明天立院甲動要審查「反滲透法」為例，就是要守「抗中保台」的價值。

音樂會邀請到跨界小提琴家鹿喜演出多首旋律優美的曲子，在現場民眾安可聲中，以「康康舞曲」炒熱現場氣氛。金曲歌王楊烈更是演唱成名曲「如果能夠」以及「MY WAY」，現場民眾在渾厚響亮的歌聲中如癡如醉。演出結束後，楊烈更問現場民眾三個問題，總統票要投誰？政黨票要投誰？立委票要投誰？

台下市民朋友給於「蔡英文、民進黨、江永昌」熱烈的回應，讓楊烈表示信心十足，但，也呼籲大家明年一定要出來投票。

音樂會結尾更由張志豪和鄭宇恩兩位議員帶來彩蛋，合唱小英競選歌曲「自信勇敢咱的名」，現場也跟著一起大合唱，在熱情的歌聲中結束今晚活動。

(中時 )