台中有一名賴姓男子，因不滿母親分配遺產的方式，竟雇了2名男子到姊姊家，痛毆長姊還綑綁姊夫，並在對方的臀部注射入了3針代鉛劑，使姊夫至今仍處昏迷狀態。

據《鏡週刊》報導，今年10月，賴男在網咖認識了18歲的林男。由於賴男與姐姐、姊夫關係不好，竟以兩萬塊為代價唆使林男綁架自己的姊夫。10月28日，賴男和林男夥同另一名陳男，3人闖入了姊姊家，並將姊夫綁起注入車用代鉛劑，導致對方仍未清醒。

原本賴男也想將此計施用在姐姐身上，不過林男和陳男在等待賴男姊姊的過程中搶了錢隨即離開。當天一點多，姐姐返家後，賴男隨即拿出膠帶和布條企圖捆綁長姊，在姊姊掙扎的過程中不慎將賴男口罩扯落。

遭認出來的賴男，瞬間發狠，邊喊著「讓妳死」邊拿起木椅猛砸對方的頭。過程中，姐姐逃到門口向鄰居大聲呼喊求救，又遭賴男拖回屋中，在姐姐聲聲哀求的過程中，賴嫌最終停手逃離現場。

(中時電子報)