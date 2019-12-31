龍潭分局高平派出所警方30日晚間8時許執行巡邏勤務，行經龍潭區中原路段時，忽見一自小客車滑落於路旁水溝內，而駕駛看見警車經過時即將手伸出窗外招手呼救，員警當下立即停車趨前查看，發現女性駕駛受困車內，身體不斷的發抖可能是年紀較大加上車輛傾斜無法自行下車，只能一直在車上打電話，員警隨即上前將老婦攙扶拉出車外順利脫困，事後警方除了在現場交通管制並協助聯繫道路救援拖吊車到場。

66歲黃姓女駕駛表示，原先於大溪區家中欲至龍潭區找尋友人，沿途看著汽車儀表板閃爍亮著，心裡很緊張，沒想到行經路線的修理廠都已打烊，未料還沒找到修理場時，加上因雨天起霧視線不明，駕車不慎而滑落於路旁水溝，而自己又卡在車內動彈不得。

黃婦看見警察巡邏經過，立即招手求援，另一方面擔心找不到拖吊車救援，才會心急如焚的坐在車上四處打電話求援，經了解狀況後，當下道路上已經造成交通阻塞，員警們隨即上前將老婦攙扶下車。

事後再以巡邏車載著老婦至附近四處找尋汽車修理保養場但均未果，後來只能找來從事汽車修理的平時協勤的民防義警到場查看，並聯絡拖吊車到場協助排除車輛受困，黃姓婦女才得以順利的脫困解圍。

(中時 )