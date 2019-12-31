民進黨強推「反滲透法」導致人心惶惶。中國社會科學院台灣研究所副研究員汪曙申表示，蔡英文設定的「反滲透法」草案在「立法院」過關之日，在台灣政壇和民間對此存在巨大爭議的背景下，民進黨顯然是想利用「一黨獨大」優勢確保該法在「立法院」盡快通過。

汪曙申今（31）日在「環球時報」撰文指出，所謂的「反滲透法」以大陸為敵對方，有關「滲透來源」的定義非常模糊。蔡英文和民進黨急迫完成「反滲透法」立法，主要有以下三方面考慮。

文章指出，首先，是為了衝高民進黨「大選」選情。蔡英文在施政不彰的局面下，一年來為保政權，將「抗中保台」作為選舉主軸，民進黨全黨配合。「反滲透法」極力渲染「大陸威脅論」，有利於催出年輕選民的選票、凝聚綠營基本盤，拉擡蔡的得票率。

其次，是為了對衝兩岸融合發展。在「陸強台弱」大格局下，大陸牢牢掌握兩岸關系發展主導權，提出兩岸融合發展戰略，對台灣社會影響力日益增大。近兩年來，大陸相繼出台促進兩岸經濟文化交流合作的「31條」和「26條」後，台灣民眾在大陸學習、生活、創業、就業享受同等待遇，精準打擊蔡當局緊縮兩岸關系的政策。

再次，是配合美國對華政策。由於華盛頓將中國視為經濟、政治和軍事上首要威脅，一些美國鷹派人士主張中美「脫鉤」。蔡當局從一開始便配合美國對華戰略競爭政策，迎合美方的「脫鉤論」，推動兩岸走向脫鉤。在完成所謂「國安五法」修法、阻絕未來兩岸政治協商談判之路後，台當局又將「經濟脫鉤」「社會脫鉤」列入立法議程，通過反滲透法即是重要的一塊拼圖。

從影響面來看，直接受到「反滲透法」規制的對象包括在大陸的台商、台幹、台生和台籍教師。而在島內主張兩岸統一的中華統一促進黨等統派組織和人士，可能被羅織戴上滲透台灣的「罪名」，其未來活動將受到限制。島內政黨與大陸正常的黨際交流，也會因「反滲透法」的通過面臨更多的障礙。

對民進黨拿「反滲透法」破壞兩岸關系，大陸堅決反對。陸方將推進與堅持「九二共識」、反對「台獨」的島內各界交流對話，民進黨若將「反滲透法」作為黨爭政爭的工具，必會引發兩岸社會更大反彈，終將自食其果。

(中時 )