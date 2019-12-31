彰化秀傳醫院在延平大樓二樓舉辦512切電腦斷層的揭牌啟用儀式，最新的寶石全景電腦斷層，在一次心跳0.28秒的時間即可完成全部心臟血管的攝影掃描，而且可降低82％的輻射劑量，並有超高解析度。（謝瓊雲攝）

原本500公尺得分6次才能走完的林先生(左)，緊急進行心導管手術安裝心臟支架救命，避免心肌梗塞，他現身說法，呼籲民眾有三高問題、或身體不舒服出現警訊，都要立即就醫檢查。（謝瓊雲攝）

任職於科技公司的48歲彰化縣民林俊吉，日前帶妻兒到北部動物園，從停車場到入口會合處短短500公尺，他走到喘不過氣，還休息了5次才走到，被妻子嘲笑「肉腳」，最近在同事建議下，到彰化秀傳醫院檢查才發現左前降支血管幾乎完全阻塞，緊急安排心導管安裝支架治療，幸運挽回一命。

彰化秀傳醫院今天在延平大樓二樓舉辦512切電腦斷層的揭牌啟用儀式，林男受邀現身說法，呼籲民眾身體有不舒服就不要忽略警訊，盡快就醫，才能保有彩色人生。

心臟科主任沈道永說，心肌梗塞常見症狀有胸悶、胸痛、冒冷汗、心悸、頭暈、喘，沒症狀也不代表沒有問題：許多人是亞健康族群，如有三高慢性病者，自認為沒症狀就無礙，即使有在服藥，平時定期健康檢查依然很重要。

沈道永表示，最近天氣變化大，早晚溫差大易造成血管痙攣、斑塊剝落而發生急性心肌梗塞，他提醒高風險族群更要注意保暖，以防憾事發生，讓美滿幸福的家庭瞬間崩毀。

林男說，過去因工作長期久坐、缺乏運動，加上應酬多、作息不正常，已有高血壓、糖尿病史，帶孩子到動物園玩，也無法陪著走完全程，但回家後仍不以為意；前陣子常出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順、額頭冒冷汗等症狀，才接受同事建議，及時檢查發現問題。

秀傳醫院院長楊基滐表示，秀傳在心臟電腦斷層檢查已累積十多年的經驗與技術，擁有堅強的心臟醫療團隊，今年更引進最新的寶石全景電腦斷層（GE Revolution CT），對於克服心律不整的問題有長足的進步；放射科主任陳泰逸主也說明，最新的寶石全景電腦斷層，在一次心跳0.28秒的瞬間，即可完成全部心臟血管的攝影掃描，還大大降低82％的輻射劑量，並有超高解析度0.23mm，末梢血管清晰可見。

48歲科技業林先生經心臟電腦斷層影像檢查結果，心臟血管幾乎完全堵塞。（醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

經過緊急安排心導管手術，林先生的心臟血管終於恢復通暢。（醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

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