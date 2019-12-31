原民會考量禁伐補償檢測員業務性質，平均每人要檢測將近600公頃林地，面臨林地位處偏僻不易到達，具高風險性外，對於體能負擔更是無比巨大，但薪資卻僅有2萬7千餘元，原民會將於109年1月1日起，按檢測員從事原住民保留地禁伐補償工作年資分3級調整薪資，每月待遇3.1萬元到3.4萬元不等，初估有106名檢測員受惠。

原民會說，「原住民保留地禁伐補償條例」於今天由總統公布，預計再新增6525公頃的補償面積，新增補償範圍包括水源特定區、國家公園、保護區及遊憩用地等的原住民保留地，預估總補償面積將超過6萬公頃，受補償的族人增加4千人，總計受補償族人將達4萬人，符合新制資格的族人可於明年1月至4月底至土地所在地公所辦理申請。

原民會指出，將持續辦理「原住民保留地禁伐補償條例」相關子法的修訂工作，並積極建置資訊化系統，簡化族人申辦的流程。

(中時 )