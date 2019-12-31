《反滲透法》將逕付二讀，讓台商擔心自己會被社會霸凌。

反滲透法趕在總統大選投票前硬通過，這對在外台商工作的人，無疑是重大震憾，一名台商日前接受採訪時現身說法，面對茫然未來，政府這樣做可能讓他有家歸不得，也反問蔡政府，之前黃國昌到中國大陸去賣書，管碧玲老公也在大陸深造，林昶佐老媽也長年在大陸工作，他們如何做到不違法，請告訴他們，大家跟著做就好了嗎？

台商建議小英，讓官員或立委家人在陸經商地當示範，以免被當成間諜。

卑微要求小英總統回到當選承諾「維持現況」

國內薪資長期偏低，工時太長，房價過高的結構性問題，讓人民過得相當辛苦，據主計處統計，去年六都薪資統計中，以台北市平均薪資最高，也是唯一突破4萬元的地區，其次是桃園市和新北市，分別落在38,666元和36,385元，也讓不少青年只能選擇北漂。

再進一步調查更發現，有能力出走的族群，早就選擇離開台灣，以追求讓自己和家人過更好的生活，以和台灣搶人有地緣、文化便利的日本為例，日本餐飲業挖角台灣飲料店的店長，拿出3倍、每月10萬元的薪水聘人，台灣卻只能付出3.5萬元的薪水。

不只日本和台灣搶人才，中國大陸更是最大對台灣磁吸第一，據兩岸和平發展論壇統計，在大陸工作、生活的台灣人至少達200萬人，這些人為求過好生活，選擇「西漂」，現在卻得面對民進黨政府制定《反滲透法》，以後可能會有家歸不得的慘況。

台商建議小英，讓官員或立委家人在陸經商地當示範，以免被當成間諜。

一位台商接受專訪時說，提到最近政府要制定《反滲透法》，他坦言，「其實我們並不了解，更多的是覺得很迷茫」，如果真的要立法，那請一視同仁，請找立委、官員的家人有在中國大陸經商的出來當示範，「黃國昌到中國去賣書，管碧玲老公在大陸啊，林昶佐老媽也在大陸，他們如何做到不違法，反正請告訴我們，我們跟著做就好了。」

他指出，現實生活中這些間諜其實離他們很遙遠，「我們幾個朋友認為，那大概就是為了選舉著想」，他擔心，未來他和大陸做生意，電話、微信或LINE明明不會提到國家安全或政治問題，會不會光是這些行為就會被當成通敵、洩密？

這位台商也說，現在很多人批評台商和台幹都是親共或賣台，實際上並非如此，「為什麼威脅到我們自己家人，甚至讓我們已經在外面來回奔波，還要擔心家裡面事情？」

台商也說，他的家人、小孩都在台灣，他擔心家人會不會因此遭受社會、學校霸凌，甚至「被查水表」，他透露，有朋友的確因為在大陸做生意，就被盯上，因此被查稅、查登記證或被告違反《公司法》，「我們不知道是不是所謂的查水表，只是時間上非常巧合，就是剛好發生在這一段時間，很理所當然地就會認為這就是查水表。」

台商談反滲透 為生活東西飄？小英別讓我有家歸不得

@返校名句：忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

電影「返校」有名句「忘記了還是害怕想起來？」，成為國民黨之前記者會的主標，批判民進黨對大陸政策管制有兩套標準，綠營赴陸是交流活動，其他人赴陸就成了賣台，國民黨列出包括：民進黨副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊與駐日代表謝長，都有訪中紀錄，質疑綠營昨是今非、兩種標準，認為民進黨在強行通過反滲透法後，應該先從蔡總統和總統旁邊的人開始查。

「忘記了還是害怕想起來？」國民黨中央記者會由周錫偉批判民進黨對大陸政策管制有兩套標準，綠營赴陸是交流活動，其他人赴陸就成了賣台。

韓國瑜競選副總幹事周錫瑋就直批，民進黨批評韓國瑜進曾進香港中聯辦，事實上綠營和中共也走得很近，蔡英文擔任陸委會主委期間，曾承認一個中國、九二共識，甚至說過未來一中是唯一選擇；民進黨副總統候選人賴清德曾在2014年6月到上海，他提問這是不是台辦所安排？是否見過統戰部長沙海林？他也質疑，綠營高層到對岸都是透過中聯辦所安排，國民黨不可以、韓國瑜不可以，為何民進黨可以？

民進黨不惜強行表決也要通過反滲透法。

對小英政府的二套標準，台商感受最深，台商也解釋，他選擇西進也是從台幹開始，後來才自己開公司，當初會去中國大陸就是看上對岸有廣大市場、商機和發展機會，「其實就是想餬口飯吃，然後讓自己過得好一點，純粹商業考量」，直到近年父母年紀漸長，小孩也長大了，決定把重心挪回台灣，希望以台灣為基礎，做兩岸生意。

台商非常感嘆，過去馬英九政府執政時，兩岸氣氛和緩，往來活絡，蔡英文政府上台後，開始有微妙的轉變，過去兩岸貨物往來很順暢，現在時間變長，有段時間甚至小三通是完全不通的，他希望政府能「慢慢淡化政治之間對立。」

面對近期台商撤離大陸，台商也說，其實會撤離的主因是優惠條件到期了，過去土地、關稅的優惠沒了，考慮不增加成本情況下，就會撤出，「可是，是不是回流到台灣，我個人抱持比較懷疑的態度。」他解釋，東南亞頻頻對台商招手，員工便宜，又祭出優惠措施，再搭上中國大陸一帶一路政策，自然對台商有利，「我個人的經驗，台商回流是退休、養老，而不是回來投資。」

台商也呼籲政府，希望把中國大陸當成另一個國家，就像美國、日本、韓國，「但你對美國、日本、韓國沒有這麼多的約束條件，為什麼獨獨對於中國要約束眾多條件？對台商來說，只是湊巧市場在中國」，他希望政府不要因為反中、仇中就關上大門，拒絕溝通，而應該讓中國和美國、日本、韓國有同樣的規範。

(中時電子報)