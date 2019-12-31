蘋果(Apple Inc.)已經為iPhone 11 Pro系列升級到三鏡頭方案了，還需要外接鏡頭嗎？鏡頭類手機保護殼還能有新變化嗎？當然，人的創意是無限的。先前已累積多年為iPhone開發專屬旅行攝影組、讓你可以輕鬆為手機加上外接鏡頭的ShiftCam，為今年iPhone 11系列而設計的旅行攝影組已經全面上市。與先前的產品有何不同？又有哪些巧思，一起來瞧瞧。

iPhone 11/iPhone 11 Pro相機與ShiftCam旅行組介紹

由於本次體驗的是iPhone 11以及iPhone 11 Pro Max的ShiftCam旅行攝影組(也有推出為iPhone 11 Pro設計的款式，僅是不在本次體驗範圍內)。可先來了解一下未安裝之前，iPhone 11以及iPhone 11 Pro Max的相機規格。iPhone 11 以及iPhone 11 Pro的前相機規格一樣，是1200萬畫素f/2.2鏡頭。主相機的話，iPhone 11為1200萬畫素廣角相機（f/1.8）加上1200萬畫素超廣角鏡頭（f/2.4）的組合，從背面來看，上方的是廣角鏡頭，下方的則是超廣角鏡頭。iPhone 11 Pro則是1200萬畫素廣角相機（f/1.8）、全新1200萬畫素長焦鏡頭（f/2.0）與1200萬畫素超廣角鏡頭（f/2.4）的三攝組合，以相機布局來看，左側上方為廣角相機，下方為長焦鏡頭，右側的是超廣角鏡頭。也就是說，iPhone 11以及iPhone 11 Pro的超廣角鏡頭位置是不同的。

Apple 2019 秋季發表會介紹的iPhone 11相機規格。(摘自YouTube)

Apple 2019 秋季發表會介紹的iPhone 11 Pro系列相機規格。(摘自YouTube)

由ShiftCam官網提供的說明，可以了解到加裝上旅行攝影組之後，分別加上的不同鏡頭。iPhone 11以及iPhone 11 Pro都在超廣角鏡頭的位置加上了CPL濾鏡(主要可用於凸顯主題與降低反光，轉動CPL偏光鏡轉盤時，可以從預覽畫面發現不同)；而iPhone 11則是再加上180度魚眼以及10倍(10x)微距鏡頭；iPhone 11 Pro Max系列則是有10x微距、180度魚眼以及長焦鏡頭，兩顆ShiftCam 10x微距鏡頭因為對應到原本iPhone 11 Pro Max的廣角鏡頭、長焦鏡頭，因此可分別帶來10x微距以及20x微距的效果。

ShiftCam for iPhone 11系列的旅行攝影組。(摘自ShiftCam官網)

在看實際攝影作品之前，先來說明一下今年iPhone 11系列ShiftCam旅行攝影組特色。(1)手機殼本身採用一體成形而非過去的雙層設計，防護力更升級；(2)鏡頭蓋改用連接式設計，不會脫落(過去是採用磁吸蓋，可能會不慎遺失)，多了可用為手機追劇支架的功能。(3)因為移除雙層設計，也順帶移除了手機吊飾孔的設計。(4)新增全新的透明款式，能完整展現機身顏色。

ShiftCam透明旅行攝影組iPhone 11(左)以及ShiftCam旅行攝影組iPhone 11 Pro Max包裝盒。(黃慧雯攝)

ShiftCam透明旅行攝影組iPhone 11盒內所有配件(包含5張相片卡)。(黃慧雯攝)

ShiftCam旅行攝影組iPhone 11 Pro Max盒內所有配件(包含5張照片相片卡)。(黃慧雯攝)

ShiftCam透明旅行攝影組iPhone 11(左)以及ShiftCam旅行攝影組iPhone 11 Pro Max近照。(黃慧雯攝)

ShiftCam透明旅行攝影組iPhone 11以及ShiftCam旅行攝影組iPhone 11 Pro Max的鏡頭蓋皆可當作手機支架(以iPhone 11 Pro Max款式為例)。(黃慧雯攝)

ShiftCam透明旅行攝影組iPhone 11(左)以及ShiftCam旅行攝影組iPhone 11 Pro Max都附有可換裝高階鏡頭的配件(主鏡頭範例照)，透明旅行組搭配的轉接配件就是透明的。(黃慧雯攝)

ShiftCam透明旅行攝影組iPhone 11(左)以及ShiftCam旅行攝影組iPhone 11 Pro Max都附有可換裝高階鏡頭的配件(前鏡頭範例照)。(黃慧雯攝)

以下可以來看看安裝上ShiftCam旅行攝影組，以及透過轉接配件搭上高階鏡頭(體驗ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭以及ShiftCam PRO 230度全幅HD魚眼鏡頭)的實拍照片。

iPhone 11超廣角景頭與運用CPL濾鏡的對比照。 (黃慧雯攝)

iPhone 11實拍照(裝上ShiftCam旅行攝影組)：手機廣角鏡頭、10X微距、180度魚眼鏡頭。(黃慧雯攝)

iPhone 11實拍照(裝上HD鏡頭)：左二上下分別是原本手機廣角鏡頭、超廣角鏡頭所拍，中間及右側上下則是加上ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭、ShiftCam PRO 230度全幅HD魚眼鏡頭的對比照片。(黃慧雯攝)

iPhone 11前鏡頭實拍照(裝上HD鏡頭)：原本手機前鏡頭、加上ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭、ShiftCam PRO 230度全幅HD魚眼鏡頭的對比照片。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max超廣角景頭與運用CPL濾鏡的對比照(1)，可以看出CPL濾鏡下，太陽光光線的角度會不一樣。 (黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max超廣角景頭與運用CPL濾鏡的對比照(2)，透過CPL可以拍攝更深邃的天空顏色。 (黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max實拍照(裝上ShiftCam旅行攝影組)：左側上下分別是原本手機廣角鏡頭、長焦鏡頭所拍，右側上下則是ShiftCam旅行攝影組180度魚眼以及長焦鏡頭(對應到原本手機的長焦鏡頭，可拍出四倍變焦效果)。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max實拍照(裝上HD鏡頭)：左側上下分別是原本手機廣角鏡頭、長焦鏡頭所拍，右側上下則是分別裝上ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭的效果。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max實拍照(裝上HD鏡頭)：左側上下分別是原本手機廣角鏡頭、長焦鏡頭所拍，右側上下則是分別裝上ShiftCam PRO 230度全幅HD魚眼鏡頭的效果。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max前鏡頭實拍照(裝上HD鏡頭)：原本手機前鏡頭、加上ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭、ShiftCam PRO 230度全幅HD魚眼鏡頭的對比照片。(黃慧雯攝)

體驗心得

體驗過三代ShiftCam iPhone手機殼後，可以發現在iPhone 11這一代，在手機格上的設計更為完善(還能當作手機支架，保護蓋也不容易遺失)，再加上新增了透明款，更能展現手機原本的特色。加上CPL濾鏡後，也增加了先前產品沒有的特色，應用上空間更大。如果還有需要更高階的拍攝效果，ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭在邊緣變形的處理上算是表現非常優秀的配件，整體來說ShiftCam for iPhone 11系列是一款相當適合喜愛攝影的朋友來體驗的iPhone配件。。

(中時電子報)