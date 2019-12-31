蘋果(Apple Inc.)已經為iPhone 11 Pro系列升級到三鏡頭方案了，還需要外接鏡頭嗎？鏡頭類手機保護殼還能有新變化嗎？當然，人的創意是無限的。先前已累積多年為iPhone開發專屬旅行攝影組、讓你可以輕鬆為手機加上外接鏡頭的ShiftCam，為今年iPhone 11系列而設計的旅行攝影組已經全面上市。與先前的產品有何不同？又有哪些巧思，一起來瞧瞧。
iPhone 11/iPhone 11 Pro相機與ShiftCam旅行組介紹
由於本次體驗的是iPhone 11以及iPhone 11 Pro Max的ShiftCam旅行攝影組(也有推出為iPhone 11 Pro設計的款式，僅是不在本次體驗範圍內)。可先來了解一下未安裝之前，iPhone 11以及iPhone 11 Pro Max的相機規格。iPhone 11 以及iPhone 11 Pro的前相機規格一樣，是1200萬畫素f/2.2鏡頭。主相機的話，iPhone 11為1200萬畫素廣角相機（f/1.8）加上1200萬畫素超廣角鏡頭（f/2.4）的組合，從背面來看，上方的是廣角鏡頭，下方的則是超廣角鏡頭。iPhone 11 Pro則是1200萬畫素廣角相機（f/1.8）、全新1200萬畫素長焦鏡頭（f/2.0）與1200萬畫素超廣角鏡頭（f/2.4）的三攝組合，以相機布局來看，左側上方為廣角相機，下方為長焦鏡頭，右側的是超廣角鏡頭。也就是說，iPhone 11以及iPhone 11 Pro的超廣角鏡頭位置是不同的。
由ShiftCam官網提供的說明，可以了解到加裝上旅行攝影組之後，分別加上的不同鏡頭。iPhone 11以及iPhone 11 Pro都在超廣角鏡頭的位置加上了CPL濾鏡(主要可用於凸顯主題與降低反光，轉動CPL偏光鏡轉盤時，可以從預覽畫面發現不同)；而iPhone 11則是再加上180度魚眼以及10倍(10x)微距鏡頭；iPhone 11 Pro Max系列則是有10x微距、180度魚眼以及長焦鏡頭，兩顆ShiftCam 10x微距鏡頭因為對應到原本iPhone 11 Pro Max的廣角鏡頭、長焦鏡頭，因此可分別帶來10x微距以及20x微距的效果。
在看實際攝影作品之前，先來說明一下今年iPhone 11系列ShiftCam旅行攝影組特色。(1)手機殼本身採用一體成形而非過去的雙層設計，防護力更升級；(2)鏡頭蓋改用連接式設計，不會脫落(過去是採用磁吸蓋，可能會不慎遺失)，多了可用為手機追劇支架的功能。(3)因為移除雙層設計，也順帶移除了手機吊飾孔的設計。(4)新增全新的透明款式，能完整展現機身顏色。
以下可以來看看安裝上ShiftCam旅行攝影組，以及透過轉接配件搭上高階鏡頭(體驗ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭以及ShiftCam PRO 230度全幅HD魚眼鏡頭)的實拍照片。
體驗心得
體驗過三代ShiftCam iPhone手機殼後，可以發現在iPhone 11這一代，在手機格上的設計更為完善(還能當作手機支架，保護蓋也不容易遺失)，再加上新增了透明款，更能展現手機原本的特色。加上CPL濾鏡後，也增加了先前產品沒有的特色，應用上空間更大。如果還有需要更高階的拍攝效果，ShiftCam PRO高階HD廣角鏡頭在邊緣變形的處理上算是表現非常優秀的配件，整體來說ShiftCam for iPhone 11系列是一款相當適合喜愛攝影的朋友來體驗的iPhone配件。。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。