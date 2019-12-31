西湖國小北棟校舍拆除重建工程31日舉辦動土典禮。（巫靜婷攝）

西湖國小北棟校舍拆除重建工程31日舉辦動土典禮。（巫靜婷攝）

西湖國小北棟校舍耐震係數不足，將拆除重建，避免施工期影響學習，全校師生安置於瑞湖分校。（巫靜婷攝）

西湖國小北棟校舍耐震係數不足，將拆除重建，避免施工期影響學習，全校師生安置於瑞湖分校。（巫靜婷攝）

西湖國小北棟校舍耐震係數不足，將拆除重建，避免施工期影響學習，全校師生安置於瑞湖分校。（巫靜婷攝）

西湖國小新建校舍為地上3層樓建物，設有12間教室、2間共讀站。（工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖國小新建校舍為地上3層樓建物，設有12間教室、2間共讀站。（工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖國小新建校舍為地上3層樓建物，設有12間教室、2間共讀站。（工務處提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖國小北棟校舍拆除重建

苗栗縣西湖國小北棟校舍拆除重建工程31日舉辦動土典禮，北棟校舍於2016年經耐震能力詳細評估，校舍耐震係數僅0.7，遠低於標準值1，縣府向教育部爭取經費辦理，11月1日第6次開標順利標出，新建地上3層樓建物，預計於2021年2月完工。

西湖國小創立於1915年，迄今逾百年歷史，是西湖鄉重要學區，西湖國小指出，北棟校舍興建於1970至1988年間，歷經921強震，經詳評耐震係數不足，亟待拆除重建改善。

工程經費於2017年獲教育部國教署核定，納入「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，並於同年12月核定納入「校園社區化改造計畫－擴建教室提供各類服務」補助辦理，總經費達6620萬6000元，委由凃秀瑋建築師事務所執行設計監造、通勇營造有限公司承攬施作。

工務處指出，新校舍總樓地板面積2346平方公尺，將設置10間普通教室、2間行政室、6座樓梯、6座廁所及2間社區共讀站，完成後可提供全校約150名師生，活動及教學的需求，並提供社區居民共讀及休閒運動場域，促進校園整體的發展。

校長林國正表示，60名國小學生及13名幼兒園學童，已於今年8月30日起安置於瑞湖分校，縣府國教科每年補助近120萬元，讓學校利用遊覽車接送孩子上下學，避開施工期的噪音與空汙，本校區73名學生也能和16名分校孩子共同學習、師資更加完整。

(中時 )