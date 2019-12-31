台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD)，明年1月12日將在台北體育館進行WOTD-ETD第3站賽事，賽事內容和水準全面升級，除了眾所皆知的武跆王、格鬥王和業餘綜合格鬥三大賽事外，本次還加上了鐵籠踢拳，使比賽更加多元化，將吸引更多選手參與，之前挑戰「館長」陳之漢的網紅「健人蓋伊」也將進入鐵籠一戰。

這次參與的選手除了台灣精英好手外，國外選手來自法國、香港、美國、日本和羅馬尼亞等國，讓賽事更添國際化、賽事也更具競爭性也更值得觀賞，雛量級好手李育昇，打擊技變化多端，在綜合格鬥至今未嘗敗績，這次將要對上寢技高手簡聖峰，另外還有10年散打功力的法國選手凱塔（Cheik Keita）再度強勢壓境，將由技術全面、目前2連勝的林禾順應戰。

業餘綜合格鬥女子組方面，老公是大名鼎鼎的格鬥選手[黑虎」的莫里斯（Maria Morris），自從上次積分賽在第一回合TKO對手後，這次將帶著強大氣勢面對柔道、散打雙棲的高手吳玉婷。

除了業餘綜合格鬥積分賽，這次也推出了業餘鐵籠踢拳賽，報名消息一出，來自各路打擊技的好手紛紛報名，連大會賽事主持人，同時也是踢拳高手杜育霖將下場參賽，知名健身網紅「健人蓋伊」先前為了準備和館長的挑戰賽開始學習踢拳，至今已經有8個月，這次將踏入鐵籠打真的。

擁有超高人氣、「格鬥柯佳嬿」美名的張珈瑋再度回到鐵籠，打擅長領域的踢拳規則賽，擁有18年踢拳經歷的張哲鳴，將會與曾經拿下全運會散打第四名的翁子祥對戰，觀眾將會看到小量級選手的高技術、高轉速的對戰。

(中時 )