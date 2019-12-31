Luka Doncic And Marquese Chriss Nearly Come To Blows With Each Other

勇士上周慘敗給獨行俠，前鋒克里斯(Marquese Chriss)又在新年前吃到一張35000美元罰單。原因是克里斯在搶球之後惡意將獨行俠後衛東契奇(Luka Doncic)推到觀眾席，東契奇摔在地上，克里斯被吹了技術犯規。

當時克里斯先賞給東契奇一個火鍋，把球搶走卻沒保護好，然後勇士隊友再把球奪回。此時克里斯對於貼身搶球的東契奇十分惱怒，用力將他推出去。在勇士板凳區觀戰的格林(Draymond Green)看到東契奇倒地之後鼓掌叫好，顯然他覺得很爽。

克里斯是底薪球員，35000美元罰款有點重，而且球員互相推擠是場上常有的事。克里斯向球員工會求助希望減少罰金，但聯盟說他前科累累所以才會加重處分。克里斯上季在騎士隊也跟暴龍隊伊巴卡(Serge Ibaka)爆發衝突，差點被伊把卡痛扁一頓。

(中時電子報)