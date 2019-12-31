《國際產業》微軟：已掌控北韓駭客發動攻擊的50個網站 15:402019/12/31 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 微軟周一宣布已經獲得法院命令，得以掌控50個被北韓駭客團體用來發動網路攻擊的網站。 微軟表示，這個取名為「鉈」（Thallium）的駭客組織據信是由由北韓所運作，利用一種稱為魚叉式網路釣魚（Spear Phishing）技術誘騙目標上鉤。 該駭客團隊鎖定的對象包括政府員工、智庫、大學職員和處理核子武器擴散議題的個人，且主要針對美國、日本和南韓這三個國家。 (時報資訊) #北韓 #網路 #微軟 也許您會感興趣 推薦閱讀 微軟、KKBOX Group 啟動全球戰略合作 04:102019/12/27 產業特刊 陸駐歐盟使團長：5G安全政治化無異於冷戰重演 13:302019/12/27 兩岸 網罵金溥聰「金狗男寵」 網民判拘役40天 14:052019/12/27 社會 《國際產業》美銀首選軟體股點將，看好微軟再漲近3成 15:062019/12/27 財經 微軟、蘋果助陣 那指首度飛越9,000點 21:472019/12/27 財經 先過耶誕！美曝金正恩恐送大禮慶生 12:442019/12/29 國際 傳修法性侵、毒品罪「輕縱」？法部：假消息 15:422019/12/29 社會 平壤對美政策走向 備受關注 04:102019/12/30 國際大事 【卡神輸了1】農委會550萬網站關閉 掀綠網軍內鬥 06:472019/12/30 政治 火箭人回來了？金正恩下令「進攻」 12:002019/12/30 國際 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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