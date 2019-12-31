微軟周一宣布已經獲得法院命令，得以掌控50個被北韓駭客團體用來發動網路攻擊的網站。

微軟表示，這個取名為「鉈」（Thallium）的駭客組織據信是由由北韓所運作，利用一種稱為魚叉式網路釣魚（Spear Phishing）技術誘騙目標上鉤。

該駭客團隊鎖定的對象包括政府員工、智庫、大學職員和處理核子武器擴散議題的個人，且主要針對美國、日本和南韓這三個國家。

(時報資訊)