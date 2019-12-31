國防部副部長張哲平致詞。軍友社提供

軍友社理事長李棟樑上午主持109年敬軍社團授旗典禮，國防部副部長張哲平上將等多位國軍將領列席。李棟樑致詞表示，從104年起，軍友社恢復「敬軍慰問團授旗典禮」，迄今第6次授旗，目的就是要讓工商企業界、社會慈善團體及各級主管機關，共同參與、重視與支持敬軍活動。

他說，6年來，全國各界工商企業社團參與敬軍慰問活動超過2,700團次，慰勉國軍官兵辛勞的金額超過5億多元；他親自率隊慰問國軍各部隊也超過870場次，敬軍團到東沙、南沙、東引、烏坵、亮島、綠島、樂山、大漢山、小雪山雷達站及海巡基隆嶼、龜山島安檢所等偏遠艱苦單位，就是希望讓這些偏遠地區基層單位官兵，都能感受到社會各界對國軍的支持與肯定。

軍友社為推動敬軍愛國活動，自107年起特別於台北國賓飯店舉辦「全國各界向國軍致敬餐會」；108年邀請國防部、各軍司令部、指揮部、以及國軍官兵代表等650位與會，會場氣氛溫馨、愉快；此外，慰勞國軍楷模暨模範團體主官、高山偏遠及救災官兵等333員到日本參訪旅遊，目的就是希望透過大家共同參與敬軍慰問，激勵官兵榮譽感，讓平日為國家犧牲奉獻、默默付出的國軍官兵真正感受到社會各界的關懷。另外今年也邀請國軍高階幹部出國參訪，以感謝他們平日努力戰訓的辛勞。

同時，李棟樑也感謝全國工商企業界的朋友們鼎力支持敬軍勞軍活動，108年的「企業敬軍活動」，獲得台北國賓飯店等3,758家（含連鎖店）共襄盛舉，提供國軍官兵及榮民食、衣、住、行、娛樂等各項消費優惠，除了深獲部隊官兵的歡迎與喜愛，更能透過大家共同參與敬軍慰問，表達對國軍的敬意，形成企業愛國敬軍的社會風氣，實在是非常有意義的事。

此外，李棟樑十分關心後備軍人就業、創業的實況，他深感後備軍人回鄉創業，經常因為產品缺乏行銷及通路支援，單打獨鬥之下，事倍功半，無法進一步擴大市場。因此，特別於108年11月舉辦北、中、南區三場「後備軍人分區座談」，邀請地區後備軍人及幹部合計341位座談，並成立輔導後備軍人發展中小企業的「專案編組」，協助後備軍人開創事業，希望能幫助大家創造更好的成就，繁榮經濟，再次貢獻社會。

(中時 )