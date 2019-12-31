為慶祝中華民國109年元旦及西元2020年的到來，新北市坪林區公所配合2020的諧音「愛你愛你」辦理系列活動，並以觀賞區內南山寺日出及元旦升旗活動做為今年活動的開端，希望2020鼠年天下有情人皆能「終成眷鼠」。

活動提供100位民眾至坪林南山寺欣賞2020年的第一道曙光，並提供免費接駁、免費早餐及在地景點導覽服務，此外，更於早上8點鐘於本區的最高學府－坪林國中－辦理升旗活動，預計將於現場發放國旗運動毛巾及小國旗，數量有限，發完為止，也歡迎各路愛國朋友來坪林共襄盛舉。

新北市坪林區擁有深厚的茶文化及獨具特色的茶產業，更有保存完善的生態景觀及古色古香的老街形象商圈，因常年舉辦茶文化系列推廣活動，已逐漸讓世界看見坪林茶鄉的文化樣貌，更獲得2018年全球百大綠色旅遊地、2019年台灣小鎮漫遊經典小鎮與2019城鎮品牌獎的肯定。

坪林區公所更於今年規畫了一系列的茶鄉輕旅行系列活動，帶遊客走進小鎮探索百年山城絕美秘境、慢步古意盎然的老街與體驗茶園風情，坪林區長施明慧表示：「坪林好山好水好地方，現在元旦至春節期間坪林多處景點陸續開滿茶花、櫻花、芒草及杜鵑花，適合愛花、愛好大自然與愛喝茶的民眾，前來坪林賞花、品茗，慢遊坪林享受台北後花園的恬靜綠意。」

(中時 )