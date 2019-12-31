2020選舉進入倒數，尋求連任的總統蔡英文選情雖被看好，但國民黨總統參選人韓國瑜是否能再度上演逆轉戲碼，成為外界關注焦點。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，若明年韓國瑜贏，之後覺青也許大爆發、上街頭，未來四年，「難保不亂」。

黃暐瀚在臉書指出不管明年誰當選，日子依舊還要過下去。他認為，若明年韓國瑜贏，之後覺青也許大爆發、上街頭，未來四年「難保不亂」。要是最後蔡英文總統連任，那數百萬的韓粉心中憤憤，已經被撕裂成兩半的衣服，還怎麼可能繼續穿？

黃暐瀚也提及，今天早上在廣播中，放了一段「女兒代替爸爸感謝韓國瑜」的小故事，他說看著韓國瑜錄影片給臥在病床的老父親打氣，那個女兒從此「舉牌相隨」，要用盡力氣，去還韓國瑜這份情。他突然瞭解了，為什麼那麼多人，前幾天頂著風雨、腳踩泥巴，苦撐整晚，都沒有離開、不願離開，為了家人，為了下一代，什麼難都不難，什麼苦都不算苦，內心堅定，勇往直前。

黃說他多年不曾投票，看著那位舉牌的女兒，他也想到他的爸爸，「我想，明年一月十一，我該去投票了」。

(中時電子報)