國家住宅及都市更新中心與麗寶集團旗下麗寶建設，31日舉行「捷運圓山站西側公辦都更案」簽約儀式，這也是國家住都中心成立一年多來第一個案子！未麗寶將投入43億元打造飯店、商辦等複合式設施，開發量體達2.1萬坪，預計2022年動工、2025年正式對外營運，預期將可帶動大同整體都市發展。

在簽約儀式上，內政部長徐國勇表示，2019年 1月30日《都更條例》修正案三讀通過後，其餘11項子法更短短在5個月內完成，可見政府推動都更的決心，都更條例完成相關子法後，國家住都中心完成「台北市捷運圓山站西側地區公辦都更案」取得最優申請人簽約合作事宜，此案可為公辦都更重要的典範。

國家住都中心代理董事長花敬群表示，國家住都中心並非單純將國有土地興建出售，而是考慮過都更基地和周邊的產業結合發展，因此本案串聯北大同周邊紋理脈絡及產業發展為主要理念。譬如本案南側A基地更讓優秀的團隊回租經營20年，就是希望雙方可以透過該案建立公辦都更最佳範例。

國家住都中心估計，麗寶回租台銀分回「南側A區」房地產，估計可為台銀帶來逾30億元租金收入。

麗寶集團董事長吳寶田也說，大同區是台北市最早發展的地區，此基地位於北大同區域，鄰近捷運圓山站、花博公園、台北數位產業園區等，藝術人文薈萃，更是藝文活動與觀光的交通入口重要轉運點。麗寶集團看見大同區匯聚而生的強大能量，並以創新產業聚落發展為目標，規畫飯店、住宅、商場、新創辦公室等空間，希望能藉此能成為新型態都更示範。

這項「圓山綠水」新天地將整體規畫，「北側B區」地上11層規畫為住宅、美食購物廣場、親子休閒商店街、新創辦公空間等；「南側A區」地上10層做為複合式飯店及美食大樓。以全齡住宅出發，結合鄰近數位創新中心，形成新產業聚落，全案預計2025年完工！

(中時 )