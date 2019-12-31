高雄市鹽埕國中與韓國大邱市的苞山中學，雙方正式締結為姊妹校，兩校協議將要加強雙語、科技、環境與教學等互動交流，苞山中學校長羅惠娘也邀請鹽埕國中親師生於明年前往苞山中學互訪，建立兩校深厚情誼。

日前苞山中學與鹽埕國中參加高雄市教育局主辦的ASEP計畫，兩校學生以流利的英語進行3次線上視訊會議，在互動過程中，雙方學生建立深厚情誼，共同奪下拿下ASEP活動金牌獎，並與鹽埕國中簽訂教育合作協議書，正式締結為姊妹校。

鹽埕國中教務主任喻鴻鈞表示， 107年底羅惠娘校長就曾親自與２位老師抵達鹽埕國中進行考察，對於鹽中愛河圖書館、虛擬體感教室、校園環境都極為讚賞，回國之後與鹽埕國中校方積極聯絡，如今正式成為姐妹校，是大家都相當樂見的成果。

羅惠娘校長說，面對全球化浪潮，韓國各校也積極培養雙語人才，能與高雄優質的鹽埕國中締結姐妹校，未來將透過雙語溝通、學生聯誼、教師互訪與文化體驗等交流，培養國際觀及多元文化的發展，期待兩校持續深化關係，攜手邁向美好的未來。

(中時 )