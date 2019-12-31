全台唯一重油發電的協和電廠，啟用42年將在今晚8點將停機封爐。（許家寧攝）

31日晚間將關閉1、2號機組汽輪機和發電機，天然氣機組將在2025運轉。（許家寧翻攝）

全台唯一重油發電的基隆協和電廠，1、2號機運轉超過42年，正式在2019年最後一天停機走入歷史，未來3、4號機待2024年除役，台電將以天然氣機組替代，市長林右昌見證封爐，期許未來電廠成為融合生態、低碳、半開放式觀光特色電廠。

協和電廠自1977年啟用，共裝置4部燃重油機組，電廠外觀3根200多公尺高的煙囪為基隆港西岸最顯著地景，電廠二氧化硫、氮氧化物排放量為全台「排放大戶」，飽受詬病原預定2016年除役，卻政府能源轉型政策，北部供電吃緊而一再延役。

協和電廠將於31日晚上8點舉行解聯封爐儀式，關閉1、2號機組汽輪機和發電機，正式停止發電。林右昌說，這是基隆十幾年來歷史性的時刻，未來台電將使用高效率燃氣複循環機組，目前依預定期程環評、變更都市計畫、填海造陸進行中。

林右昌表示，長久時間以來協和電廠是基隆空氣汙染的來源，就任後他要求電廠使用含硫量低燃料，定期監測及設置除汙設備，也感謝台電配合降低汙染源，將碳排量大幅減少，讓基隆近年空氣品質不佳天數逐年下降，成為西岸空氣最好縣市。

副廠長簡明利表示，台電積極推動更新改建計畫，預計2025年7月商轉新協1號機組，也會持續確保空氣排放品質，為台灣提供穩定電力。林右昌期待未來電廠設計融入地景環境，不會再有非常高且突兀的煙囪，成為全台灣最環保、最漂亮的電廠。

(中時 )