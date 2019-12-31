《尋找快樂的咩咩羊》氣球偶劇，31日在富宇南屯新案「聽花開的聲音」接待中心舉辦暖場演出。（盧金足攝）

富宇建設2020年從首波兒童劇開始，還有更多精彩活動陸續推出，期待新的一年也為富宇家族帶來更豐富的美學體驗。（盧金足攝）

2020大家「藝」起來！富宇建設大力推動讓藝術融入生活，也讓生活走進藝術，獲住戶熱烈回響。富宇2020年首波大型兒童劇，特別與逗點創意劇團攜手合作，2020年1月18日將在豐原葫蘆墩文化中心開演全台第一齣經典氣球偶劇《尋找快樂的咩咩羊》，邀請住戶參與劇中主角追尋快樂的過程，祝福住戶新的一年洋洋得意，迎接豐收新年。

《尋找快樂的咩咩羊》氣球偶劇，31日在富宇建設南屯新案「聽花開的聲音」接待中心舉辦暖場演出，劇中人物「牧羊人」、「咩咩羊」與「大野狼」三個角色現身會場，很多小朋友一起融入劇情，童趣十足，還提前預告劇中精彩片段，零距離現場演出，氣球創意製作成各種卡通與植物造型，吸引不少住戶先睹為快。

富宇建設協理周燕槿說，逗點創意劇團是國內外兒童藝術節的常客，近年陸續獲邀跨海演出，知名劇碼《尋找快樂的咩咩羊》為台灣第一齣氣球偶劇，曾登上「2015上海國際兒童戲劇節」舞台，這次重現台中備受期待，未演先轟動，讓觀眾隨著劇情起伏發現身邊的快樂。

「重視家庭、為住戶打造幸福生活一直是富宇的初衷！」周燕槿表示，富宇建設近年來致力於讓藝術融入生活、也讓生活走進藝術；兒童劇是每年富宇家族中熱度最高的活動，凝聚住戶向心力，提供藝文活動大受好評。

2020年從首波兒童劇開始，還有更多精彩活動陸續推出，期待新的一年也為富宇家族帶來更豐富的美學體驗。

富宇建設指出，《尋找快樂的咩咩羊》將於2020年1月18日周六下午在豐原葫蘆墩文化中心登場，同時還有手作氣球活動，全台富宇家族住戶皆可透過富宇建設官網報名參加。

(中時 )