陸實施放管服 2020年上路 15:532019/12/31 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勤業眾信（Deloitte）會計師事務所指出，中國大陸各地政府逐步落實「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）的經濟改革政策。 如今河北、天津、湖南、雲南、內蒙古等地開放線上辦理服務貿易對外支付稅務備案後，上海市自2020年1月1日起也可於網上辦理對外支付備案，只要憑備案受理編號前往付匯銀行查驗支付，不再需要提交紙本備案表，可大幅減少企業辦稅的時間成本。 (工商 ) #備案 #支付 #服務 #2020年 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 《光電股》誠美材營運，明年H2見曙光 08:012019/12/27 財經 陸2020年地方政府專項債發行規模或增加10％ 11:082019/12/27 財經 《文創股》獲利三劍客陸續歸隊，智冠2020年展望樂觀 11:422019/12/27 財經 OPPO：2020年不會有主動的5G換機潮 15:442019/12/27 財經 明年星座破財排行榜曝光 專家這樣化解 00:152019/12/28 生活 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 06:022019/12/28 生活 故宮國寶彰化玩一回 肉形石和彰化的爌肉飯擦起什麼樣火花？ 18:402019/12/28 生活 北溪天然氣2號管線計畫 俄誓言2020年底前完工 21:292019/12/28 國際 韓國瑜喊出推動全台「六塊肌計畫」 22:312019/12/29 政治 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 台積電首波5奈米試產 陸2大客戶搶鮮 - 財經 防陸企崩潰犧牲銀行？ 驚揭8.6兆債務未爆彈 - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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