勤業眾信（Deloitte）會計師事務所指出，中國大陸各地政府逐步落實「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）的經濟改革政策。

如今河北、天津、湖南、雲南、內蒙古等地開放線上辦理服務貿易對外支付稅務備案後，上海市自2020年1月1日起也可於網上辦理對外支付備案，只要憑備案受理編號前往付匯銀行查驗支付，不再需要提交紙本備案表，可大幅減少企業辦稅的時間成本。

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