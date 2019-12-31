即將迎接2020年，全聯福利中心宣布，目前全台524家販售現煮咖啡「OFF Coffee」的門市，將於2020年1月1日上午9點起推出「1元熱美式」優惠活動（原價一杯25元，各店限量100杯），象徵「一元復始」好兆頭！

此外，全聯「PX Go！全聯線上購」也同步推出10大商品1元優惠，1月1日上午9點準時開放搶購，除了「OFF Coffee熱美式」外，還有「美味堂帶骨豬腳」、「阿薩姆茶葉蛋」、「農心辛拉麵」、「悅氏御坊烏梅釀」、「柔芙質抽取式衛生紙」、「刷樂雙效抗敏牙刷」等，各項商品皆只要1元，數量有限售完為止（每項商品每個會員限購一個）。

全聯並指出，為了與民眾一起迎接2020年到來，除了推出1元優惠活動，全聯最受歡迎的吉祥物「福利熊」也特別練習舞技，並將在12/31登場的「臺北最High新年城-2020跨年晚會」上，跟鼓鼓再度合體勁舞演出，精彩內容當天可透過全聯Line官方帳號點進愛奇藝收看直播。

另外，跨年現場還會有兩個長度10公尺的空飄球掛在台北市政府頂樓，其中一個是超卡哇依的「福利熊」，一個則為卡通版「全聯先生」，要跟現場參加跨年的民眾，一同歡慶2020新的一年到來。

(工商 )