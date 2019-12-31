電影《茱蒂》中女主角芮妮齊薇格（Renee Zellweger）不僅又唱又演又跳，為了神還原「傳奇天后」茱蒂嘉蘭（Judy Garland）的外貌，芮妮戴上隱形眼鏡、黏上假鼻子、特殊化妝，甚至為戲減肥，演繹出本尊的脊椎側彎，完美呈現茱蒂嘉蘭晚年瘦弱的身體型態，讓她問鼎金球獎戲劇類最佳女主角。

芮妮齊薇格為了化身《茱蒂》當中的傳奇天后，努力在外型上做出許多轉變。除了為戲減肥，讓衣服尺寸小了兩個尺碼，更特地模仿茱蒂嘉蘭的身體姿態，讓導演魯伯特古爾（Rupert Goold）印象深刻：「因為茱蒂的脊椎側彎，使她晚年看起來比實際上年老許多。透過芮妮的表演，我最喜歡她雙手環抱肩膀的時候。當開拍第一天時，我就心想『哇！這真是一個貨真價實的演員，她真的成為了這個人物，而不只是披上一層外表而已。』」

劇組也在芮妮的臉上「動手腳」，監製大衛李文斯頓（David Livingston）透露：「我們讓芮妮戴上角膜變色片，還有非常不易被察覺到的肢體輔助器與假鼻子，她的肢體動作是在她不斷研究茱蒂嘉蘭之下的成果，而她瘋狂重複看著茱蒂的影片，也完全掌握茱蒂的口頭禪和習慣用語，這一切都太驚人了！她忠於真實人物，而不是淪為拙劣的模仿。」

芮妮齊薇格為了完美化身茱蒂嘉蘭，黏上假鼻子。（翻攝自網路）

芮妮齊薇格能有唯妙唯俏的外表，也要歸功妝髮設計師傑瑞米伍德海德（Jeremy Woodhead）。在前製作業期間，傑瑞米就對茱蒂嘉蘭的外貌進行深入研究，他表示：「事實上，茱蒂嘉蘭和芮妮齊薇格的臉型有極大差異，我們必須因此捨棄一些部份，再填補新的元素進去。我們也研究茱蒂嘉蘭當時幾種不同髮型，再決定哪種最適合芮妮齊薇格。」

電影描述當茱蒂嘉蘭拍攝完《綠野仙蹤》30年後，此時的她已經成為兩個孩子的媽，卻因為身陷債務危機，並失去了她的房子，同時還要與前夫為兒女的撫養權打官司。她選擇在1968年冬天抵達倫敦，展開為期五周的演唱會，證明自己還有能力賺錢養活兩個小孩。不過在準備演出的同時，她不斷被過去的演藝生涯與私生活痛苦折磨，而她年幼時與母親的關係，以及跟電影公司之間的角力，還有她跟歌迷之間的相處也逐步揭露。究竟這位為了孩子而全力奮鬥的母親，甚至是受過傷卻仍然勇敢追愛的女性，該如何在親情、愛情與事業當中取得平衡？而她又將如何戰勝心魔與生理疾病，重新站上舞台，再度高唱那首感動千萬聽眾的〈Over The Rainbow〉呢？電影現正上映中。

(中時 )