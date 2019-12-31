雲林縣議員李明哲委託律師郭羿廷（左）與郭瓊茹（左二）遞狀告民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜及執行長林廉貴加重誹謗及誣告。（許素惠攝）

雲林縣議員李明哲下午委託律師遞狀告民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、執行長林廉貴誣告及加重誹謗，因為李對於毒品的態度是零容忍，但廖、丁兩人卻一直指李說「吸毒無罪」，嚴重損壞李的名譽。民進黨部回應，根據取得的片影內容，李現場沒有做任何法條內容陳述，刻意誤導民眾事實俱在，社會自有公評，上法院後更可讓事實突顯。

李明哲委託律師郭羿廷及郭瓊茹提告，郭羿廷指出，民進黨近日卻稱李明哲替國民黨雲林縣第二選區立委候選人謝淑亞站台時，造謠「吸毒無罪」、「5公克以下毒品可以在校園公開販賣」等言論，昨日又向雲林地檢署提告李公然侮辱、誹謗民進黨、違反《社會秩序維護法》。

郭羿廷強調，李明哲對於毒品及修法方向都是零容忍，且在事後也對言論做過說明澄清，民進黨明知控訴不實還提告，嚴重毀損李明哲名譽。

郭瓊茹表示，民進黨團在推修法時是持有5公克以上才有刑事責任，但國民黨主張持有0.1公克就有刑責，因為一般「咖啡包」毒品都只有0.1公克，等於持有50包以上才有刑責，李明哲在造勢大會上說的，是一種諷刺說法，事後有進一步詳細說明，但民進黨卻無視李的仔細說明，反而刻意扭曲、斷章取義做選舉操作。

林廉貴表示，根據取得的錄影帶內容，李明哲、謝淑亞在公開場合是講「吃毒沒罪」，並非吸毒零容忍，現場也沒有做任何法條內容陳述，刻意誤導民眾事實俱在，不容否認，相信社會自有公評，上法院後更可讓事實突顯。

(中時 )