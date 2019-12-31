去年韓國瑜競選高雄市長，「民主貪食蛇」車隊陣仗浩大，讓市民印象深刻，這次民間再度發起貪食蛇活動，元旦升旗典禮後，超過80部汽車、400部機車將在高雄各景點遊街，並施放2020顆環保空飄氣球，選戰最後替韓拉抬聲勢。

2018年高雄市長選舉投票前幾天，韓國瑜掃街造勢，後頭跟著長長的機車隊伍，民眾自發性加入車隊追韓，可說是史上創舉，媒體形容是「民主貪食蛇」，此次總統大選，外界也關心貪食蛇車隊何時再現？

全國庶民汽機車聯隊總隊長謝嵃表示，很多媒體都批評韓國瑜人氣下滑，但他認為支持者愈來愈凝聚，各縣市目前7、8個挺韓車隊，人數增加不少，大家想在選舉最後發聲挺韓，決定參加元旦升旗典禮後在高雄遊街，把國旗帶到各景點。

活動聯絡人溫國呈說，元旦早上7點半，車隊將至高雄市文化中心參加升旗典禮，8點20分施放2020顆代表國旗的藍、白、紅色環保空飄氣球，接著由主戰車帶領車隊出發，繞經大東文化藝術中心、衛武營都會公園、85大樓、中央公園、愛河之心到美術館。

他表示，活動訊息發布1、2天內，就有包括高雄護衛隊、小黃義勇軍、台南鐵衛隊、嘉義羅結東車隊、貪食神龍環島車隊、嘉義戰旗隊、台南韓友會等挺韓單位響應，目前統計將有超過80部汽車、400部機車參加。

謝嵃說，元旦升旗是個起點，未來將視韓國瑜競選團隊的造勢規畫，若有掃街拜票行程，各縣市的車隊成員都會一呼百應，站出來隨行挺韓，過程中會與國安特勤配合，不影響維安勤務，並歡迎沿路庶民可隨時加入隊伍，讓「民主貪食蛇」重現街頭。

(中時 )