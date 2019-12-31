台灣5G競標標金一發不可收拾，儘管NCC喊話，「業者冷靜」，但五家業者搶標頻譜的決心似乎並未被澆熄，今(31)日進入第16天的競標作業，熱門頻段3500MHz在今第1次、第151回合的競標中，標金衝上789.93億元，也使得總標金站上800億元，不僅如此，3500MHz的標價也在第154回合時，站上802.98億元，以目前熱烈的狀況看來，由於最新159回合標金持續往上攀升，5G競標確定2020年再戰。

台灣5G競標在跨過政府所設定的400億元關卡後，標金一路上攀，五家電信業者中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)以及台灣之星，看來出價似乎有點殺紅眼，為了搶奪5G的熱場門票，這場「金錢追逐」的銀彈遊戲一眨眼已經整整為政府設定門檻的兩倍之多，且目前似乎價錢還持續在往上攀升中，看來不論2020年景氣如何，電信業眼看龐大的標金、迫在眉睫的建設成本，都將會是辛苦的一年。

截至第159回合的競標出價，3500MHz頻段暫時得標價825.48億元，28000MHz頻段暫時得標價14.42億元；1800MHz頻段暫無得標頻寬，目前累計總標金為831.30億元。

以第一階段5G競標的截標條件，連續2回合出現所有頻段皆無人出價，如今159回合持續有人出價，2019年僅剩下最後160回合的出價，也就是說，5G競標，確定2020年續戰。

(時報資訊)