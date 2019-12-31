車展迎新年，1月1日將舉辦元旦升旗等造勢活動，包括氣質車模穿國旗服裝、送車展福袋等。主辦單位表示，車展開跑前4日湧入近18萬人，預計元旦假期至周末再湧現一波人潮，整個展期有望突破40萬參觀人次，成長三成。

兩年一度史上最大規模「2020世界新車大展」於12月28日在南港展覽館1館1F及4F盛大展出，此次展出日期長達九天，是全台唯一與世界級車展同步的旗艦車展，集結量產新車、未來概念車、豪華超跑、環保電動車、頂級休旅、跨界旅行車、性能車等限量車款，此次參展車輛總計超過300款，近4,000格攤位突破歷屆紀錄。

這次車展品牌有Audi、Bentley、BMW、DFSK、Ford、Honda、Hyundai、Infiniti、Jaguar、LandRover、Lexus、LUXGEN、McLaren、Mercedes-Benz、Mitsubishi、Nissan、PEUGEOT、Porsche、Skoda、SsangYong、Subaru、Suzuki、Tesla、TOYOTA、Vespa、Volkswagen、Volkswagen商旅、VOLVO、中華汽車等。

本屆主軸是以「科技車聯網、Ai自動駕馭、環保電動車」為主，也特別規劃5大活動，期望透過看展抽3C禮、直播抽網紅神器組、夢想車款合照打卡50吋電視天天抽、百大車模票選抽單眼相機以及元旦(1月1日)新年早鳥福袋等活動炒熱人氣。從今年預售票觀察，預期共9天展期有望突破40萬人次，較上一屆成長約3成。

另外，台灣福斯汽車除了於車展宣布，台灣為亞洲地區搶先發表New Volkswagen的市場，台灣福斯汽車並以台北101首次啟用、全台最大、全長超過150公尺、跨57層樓且使用14萬顆LED的T-PAD燈網，首播New Volkswagen品牌影片，讓全新品牌廠徽於夜晚閃耀台北天空，躍上台灣地標，讓民眾對New Volkswagen留下深刻印象，並推向國際視野。

(時報資訊)