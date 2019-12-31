南韓股市已於周一（12/30）封關，根據韓國證交所的資料，三星電子是今年最受外資青睞的個股，而現代汽車則成為外資拋售的標的。

外資去年賣超韓股，而今年轉站買方，全年買超1兆韓元（8.369億美元）。以個股來看，外資今年買超三星電子3.87兆韓元，在南韓所有上市公司中金額最高。SK海力士排名第二，外資全年買超1.31兆韓元。

受晶片價格大跌影響，南韓晶片廠業績疲弱不振，三星電子第三季營業利益大減55.7%，SK海力士該季營業利益更暴跌93%，創下2016年第二季來新低。但因看好全球晶片價格將反彈，以及受惠於美中兩國尋求貿易休兵的進展樂觀，外資開始追捧南韓晶片股。

網際網路公司Kakao在外資買超排行榜上名列第三，全年買超金額達8633億韓元。

對美中貿易緊張局勢敏感的個股則遭到外資拋售，現代汽車成為外資賣超第一名的個股，全年賣超約1.46兆韓元。此外，SK電信、 南韓最大菸草集團KT&G Corp等內需型股票，亦承受沈重的外資賣壓。

(時報資訊)