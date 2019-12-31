國人趁跨年時傳送自製影片、貼圖問候親友，傳遞暖心問候，已成為「國民運動」，遠傳(4904)最新預估，今年跨年夜全台的下載數據傳輸量將成長30%，上傳數據則有近七成的大幅成長，遠傳今年為台北市政府跨年獨家贊助的電信商，將率先藉由5G技術，實現全台第一個橫跨多現場、低遲延的5G演唱會表演，打造全台最大5G娛樂場域。

迎戰全球關注的台北市府前跨年現場，遠傳身為電信獨家贊助商，更是火力全開，同時讓4G、5G雙網齊飆，打造全台最大的5G娛樂場域，為了讓台北市跨年晚會現場能同步提供最佳的4G網路服務與獨家的5G饗宴，遠傳已動員去年3倍的人力，無畏低溫、風雨，提前完成市府前廣場、仁愛路四段路燈加裝4G基地台的工程，可提供跨年夜市府前熱區較往年多5倍的網路數據傳輸容量，提供用戶優質的網路訊號，跨年現場無論是打卡、直播、視訊通話，都能順暢地透過網路與各方親友分享跨年的喜悅，無論是涵蓋範圍、網速都更能滿足現場用戶的需求。

不僅如此，遠傳還會在台北市跨年晚會現場，藉由5G領先技術進行異地合演的精彩歌舞秀，實現全台第一個橫跨多現場、低遲延的5G演唱會表演，讓遠傳5G的精彩大秀傳遍全世界，為2020年的5G商轉服務揭開序幕。

(時報資訊)