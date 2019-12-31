2019年即將邁入2020年，今天全台各地有大大小小的跨年活動與演唱會，日本與韓國也都不缺席，每年都在12月31日舉辦的日本紅白歌唱大賽與MBC歌謠大祭典也將在今晚舉行，日韓卡司大咖雲集，就讓《中時電子報》整理日韓兩場大咖名單報你知。

第70屆紅白歌唱大賽有日本天團「嵐」、米希亞Misia擔任白組與紅組的壓軸，其他參與藝人包含AKB48、乃木坂46、福山雅治、星野源、韓國女團Twice、北野武、竹內瑪麗亞、戶田惠梨香、椎名林檎、Perfume等。

另外2019諾貝爾化學獎得主吉野彰也將擔任本屆審查員，今年也將透過AI人工智慧，讓逝世30周年的日本歌后美空雲雀重新登上舞台，演唱新曲〈在那之後〉。比賽曲目也是一大亮點，包含Misia演唱的日劇《女強人小媽》主題曲〈愛的形狀〉、嵐首次與米津玄師合作的新曲「カイト」、另外還有Radwimps樂團為動畫電影《天氣之子》創作的歌曲，以及Lisa演唱動漫《鬼滅之刃》的片頭曲〈紅蓮華〉。

《2019 MBC 歌謠大祭典》由少女時代潤娥搭檔車銀優主持。（圖／翻攝自潤娥與車銀優粉專）

在韓國《2019 MBC 歌謠大祭典》上，將於12月31日韓國時間晚上20:55（台灣時間19：55）直播，由少女時代的潤娥、ASTRO的車銀優、張聖圭主持，出演名單有 AOA、DAWN、GOT7、ITZY、MONSTA X、NCT DREAM、NCT 127、Stray Kids、TWICE、Guckkasten、Super Junior 圭賢、金在奐、NORAZO、NU'EST、Lovelyz、Red Velvet、MAMAMOO、成詩京、SEVENTEEN、Celeb Five、宋佳人、ASTRO、(G)I-DLE、Oh My Girl、宇宙少女、李碩薰、張佑赫、請夏、SHINee 泰民、泫雅與洪真英等。

(中時電子報)