儘管引起黨內議論，張善政仍力挺傅崐萁，今午一同到吉安鄉慶天宮上香祈福。（王志偉攝）

吉安鄉親到場與張善政、傅崐萁高喊凍蒜。（王志偉攝）

國民黨副總統候選人張善政公開力挺無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁，雖引發黨內人士議論，不過他認為「我們的目標就是讓花蓮的民進黨立委下架」，因此他義無反顧，今天下午再次為傅崐萁輔選，兩人還特別穿上韓國瑜專有「鋼鐵H飛行夾克」，上香祈福後展開車隊掃街，張善政未發言，不過一手比2號（韓國瑜），另一手勢比出6號（傅崐萁），力挺意味濃。

在選戰逼近時刻，花蓮主要參選人傅崐萁、民進黨蕭美琴以及國民黨黃啟嘉選情緊繃，不過，傅崐萁稍早表示，選戰越到後期，網路攻擊他的聲量愈來愈高，他說，除了國民黨總統候選人韓國瑜飽受網軍攻擊，傅崐萁也正受網軍全力攻擊、抹黑，這已嚴重違反選舉罷免法及刑法誹謗罪嫌，意圖使人不當選，全案正由律師團蒐證提告，絕不寬貸。

他還說，韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部近日接獲眾多情資，得知在台灣及境外網軍這一周以來，發佈不實謠言和假訊息栽贓抹黑，甚至傳出對手陣營支持者，也在選前10天將發動在網站、社群軟體大量散發不實謠言與指控或栽贓，企圖影響選舉，意圖使人不當選。

競總律師團說，凡是以任何形式進行的抹黑與攻擊者，同樣也違反刑法誹謗罪嫌，近日接獲大量情資，已完成若干筆蒐證，有的採取境外設網站進行跳板攻擊，按一罪一罰制，已屬刑事重罪。

選情緊張，張善政今午仍來到花蓮陪同傅崐萁車隊掃街。上週，張善政在花蓮參加電視台現場節目，他大聲問台下支持群眾，「如果要下架她（蕭美琴）？誰最有希望取代她？是不是應該集中火力，讓傅崐萁當選。」緊接再問「所以大家知道我明年回來時（立委）票一定會投誰嗎？」台下大喊「傅崐萁」。張回「就是這個樣子。」至此張善政公開表態支持傅崐萁。

張善政與傅崐萁下午在吉安鄉慶天宮上香祈福後，大批車隊掃街。沿途高喊韓國瑜、張善政、傅崐萁當選，受到鄉民熱情回應。

(中時 )