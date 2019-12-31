無黨籍立委洪慈庸受訪表示，「台灣指標民調」顯示自己領先對手5個百分點，將依節奏繼續勇往直前，踏穩腳步持續努力到最後。（洪慈庸競總提供／王文吉台中傳真）

民調封關在即，台中市第三選區候選人楊瓊瓔公布最後一波數據，包括內部及各界公布的調查，近1個月來都穩定領先對手4至8個百分點。至於風傳媒委託台灣指標所做最新民調則顯示，洪慈庸以36.9％，領先對手5個百分點。楊、洪各自拋出有利數據，選情撲朔迷離。

楊瓊瓔競選辦公室今日指出，包括網路媒體ETtoday民調雲、仍進行中的Yahoo民調、台北政經交易所等均穩定領先對手。另聯合行銷研究公司及世新民調中心調查顯示，楊瓊瓔同樣以41.2％及34.9％，領先洪慈庸28.2％、30.9％。

楊陣營表示，各項調查均顯示楊瓊瓔辭去副市長，獲得市民肯定，相較林佳龍過去選台中市長於投票前才請辭立委，洪慈庸陣營猛攻請辭議題被網友批評是打臉自家人。另郭台銘特別表態為楊瓊瓔站台，肯定長期的政績與形象，明顯對凝聚泛藍人氣有極大助益。

楊陣營強調，對手不斷放風聲說民調有起色只是吹哨壯膽，幕僚對選情審慎樂觀、有信心，籲支持者一定要幫忙拉票、出門投票，才能票票入櫃，將民調數字轉換成得票率。

至於風傳媒委託「台灣指標民調」的最近調查顯示，洪慈庸以36.9％，領先楊瓊瓔31.9％，差距5百分點。主因為郭台銘為楊瓊瓔站台，批評洪慈庸忙著結婚生子惹議，加上蔡英文總統6度為洪慈庸站台，使得支持度領先再擴大。

洪慈庸上午於立法院受訪表示，封關之前，內部收到的幾份民調裡一直都有起起落落，從上週「險勝0.1％」之後，陸續曾有「小輸2％」、「險勝0.2％」的數字，顯示的是她與對手仍然在非常驚險的拉鋸範圍中。

洪慈庸說，她投入競選連任以來半年多的時間，就算一開始輸到20％以上，但從沒有因此退卻。從過去落後到現在，最新民調已小幅領先對手5％，但仍不會掉以輕心，將依照自己的節奏繼續勇往直前，踏穩腳步持續努力到最後。

「民調是參考的指標，但票投了才是真的！」洪慈庸表示，她有責任向社會證明，年輕人能乘風破浪，也必定能夠逆風前行，籲鄉親朋友1月11日出門投票，明天元旦蔡英文總統也將來到選區向鄉親懇託，穩定地方信心。

(中時 )