疾管署公布上周新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲女性，12月5日至12日至泰國自助旅行，17日起陸續出現發燒、鼻竇炎、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀，23日臉部、軀幹及四肢出現紅疹，數度就醫後經通報檢驗於26日確診；個案目前居家隔離中，泰國旅遊的3名同行者均無疑似症狀。

疾管署官員表示，衛生單位已初步掌握個案接觸者含醫療院所接觸者共338人，將監測至1月14日。由於該個案12月21日中午12時至12時10分曾出入新竹縣竹北市隘口六街全聯福利中心竹北隘口店，民眾如曾於前述時段出入該場所，自最後接觸日起算，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

根據疾管署統計，我國今年累計139例麻疹病例，共造成19起群聚，其中82例為國內感染，57例為境外移入病例，感染國家以越南18例、泰國16例及菲律賓8例為多；出國目的以旅遊31例最多，其次為商務及探親。我國鄰近國家的麻疹疫情多呈下降趨勢，惟泰國近期疫情持續，今年截至12月21日累計報告6千300餘例，高於去年同期，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高。

疾管署官員呼籲，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

(中時 )