僑泰高中廣設暨多媒體科學生60多名師生，31日將創世基金會台中分院安養院區走廊，佈置成溫馨的微型藝廊。（黃國峰攝）

創世基金會台中分院將安養院區走廊變成藝廊，邀請僑泰高中廣設暨多媒體科學生，以「過年」為題，自由進行藝術創作，31日學生們把以「團聚」為主題設計的畫作掛上，讓創世台中安養院區走廊轉變成創世畫廊，讓整個院內充滿活力希望，參與的60個學生，也感受了滿滿的愛與喜悅。

創世基金會台中分院安養院區全消防安全升級工程剛順利完工，但灰白的色調，讓人有冷冰冰的感覺，僑泰高中廣告設計科指導老師許雅惠主動向創世提案讓廣設科、多媒體同學發揮創意，提供畫作裝飾院區。

師生們討論出「團聚」對院內植物人與親屬格外重要，家人的陪伴更是人間最美麗的風景，而「鼠」就像生肖的起點，所以用這個主題將祝福放入畫作當中，希望院生及其家人都可以重新嶄新的一年，更相信「甦醒」會在未來將發生。

創世台中院長陳韋龍表示，僑泰高中長期支持植物人常年服務，如對寒士吃飽30尾牙活動更是力挺到底，已經連續七年擔任志工，協助上菜和接待工作，此次學生們發揮專長，利用課餘時間，創作出多彩的畫作，讓原本單調的走廊，頓時活潑溫暖了起來，也感謝學生們無私奉獻所有畫作為藝廊展售，所有售出費用將作為植物人安養經費。」

僑泰高中校長溫順德表示，學長姊都會傳承經驗給學弟妹，把在活動中所看到的感動與喜悅分享出去，漸漸地每年參與的人數越來越多，今年報名參與志工的學生人數高達300人，希望藉此教導孩子施比受更有福，行有餘力對社會貢獻是很快樂的事。

另外創世、華山、人安基金會策略聯盟將於109年元月19日（星期日）辦理「第30屆寒士吃飽30尾牙」，邀請寒士、街友、獨居長輩、待拉單媽、清寒學子，在農曆年前享用一頓尾牙宴，感受社會溫暖，台中場將於台中地檢署旁停車場席開210桌，距離活動僅剩19天，但經費尚缺4成，懇請企業團體、民眾認助紅包500元或認桌5000元，給弱勢者一份溫暖。愛心專線：（04）2384-1126轉分機9 尾牙小組。

(中時 )