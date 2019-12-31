中職富邦悍將出狠招！在挖角洪一中擔任總教練時，順勢想要挖走整批9位猿隊教練團成員，差點害慘桃猿隊，還好猿隊領隊劉玠廷協談後，大部分教練留下來，劉玠廷形容，這事成真的話，桃猿隊大概沒死也剩條半命！

樂天桃猿隊今（31）日舉行一、二軍教練團成員公布記者會，針對教練團大換血，劉玠廷表示，不僅是國內職棒、包括國外職也是一樣，很少看到整批挖角，7、8位教練要轉檯、轉換合約，他從未有沒這方面經驗。

還好猿隊教練與球隊之間都有很深厚的感情，所以當洪總決定離開時，猿隊當下沒有預期到對方球團接觸猿隊這麼多教練成員，所以洪總離開的事情發生後，猿隊開始進行應變措施，陸續與其他教練洽談。

不過，劉玠廷說，很欣慰的是教練們對這個團隊的認同感與向心力很大，因此在洽談時也沒有太多不順利的狀況，當然這也要感謝樂天投入不少資源，不論是提升球員、教練待遇、春訓場地改建，還有桃園球場的更新等。

加上過去桃猿隊與教練們建立深厚的情誼，所以雖說猿隊總教練換人，然而大部分的教練都還在、團隊運作沒有很大的影響，球員的適應不成問題。

樂天桃猿因部分教練離開，必須加入新的成員，劉玠廷指出，包括林政億、林英傑等都對猿隊有很深的了解，現在教練團一字排開，多少與熊隊、猿隊有些關係，團隊關係不陌生，而曾豪駒擔任總教練是有穩定作用。

劉玠廷強調，過去桃猿隊有著傳統與優勢是球隊上、下很團結，球員與教練都會朝著共同的目標前進，這樣好的傳統遇到這次「被動式的換血」，仍會一直傳承下去，他對團隊很有信心。

(中時 )