民進黨力推的《反滲透法》今下午完成三讀通過，親民黨團總召李鴻鈞於三讀後發言表示，親民黨從頭到尾沒反對立法，但反對立法粗糙、立法不夠嚴謹，未來執行會遇到問題很多，不知道是喜還是憂。國民黨團總召曾銘宗則說，民進黨用多數暴力完成立法，侵害人民言論自由恐有違憲，只要蔡總統公布實施，國民黨將到司法院申請釋憲。

對於《反滲透法》三讀通過，李鴻鈞表示，倉促立法造成的後果大家都記憶猶新，如同當初公投法，他一而再再而三呼籲理性修法，勸告國會多數不能用鴨霸行為，應該尊重專業，訂定出一個法讓國家長治久安，過去國民黨服貿還有半分鐘，民進黨連一秒都不給，是喜是憂未來承擔很沉重。

國民黨立委許毓仁說，執政黨用多數暴力通過立法可以預期，但立法主管機關模糊不清，用很大框架把台灣框住，可行性要大打問號，有可能成為一部很困難拿出來用的法，架構跟實際操作不切實際，台灣政黨政治要進步，必須給反對黨在野黨更多空間。

曾銘宗強調，國民黨支持任何立法可以提升國家安全，維護社會穩定，讓經濟有更好發展，但反滲透法指示委託定義不清楚，侵害人民言論自由恐有違憲疑慮，民眾也沒有救濟管道，都交由檢調認定，但民眾對法官可信度僅3成，國民黨會同親民黨完成39人連署，只要蔡總統公布實施，國民黨就會到司法院申請釋憲，希望藉由司法院大法官秉持良知專業做出最好釋憲，維護人民權益跟新聞自由。

民進黨立委劉世芳則說，前幾天國台辦例行記者會批評反滲透法是綠色恐怖，開民主倒車，完全是胡說八道，偏偏國內有團體裡應外合，今反滲透法三讀通過看到很多人受到仇恨、抹黑影響，民進黨立法立場是保衛人權可以取得法律平衡，跟選舉無關，且很多台商團體及宗教團體的疑慮，經過澄清後超過九成同意立法。

(中時 )