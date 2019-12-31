力大螺絲董事長王讚崇（後排右）捐贈透明圓盾320面給市警局，由市長黃偉哲（後排左）代表接受。（洪榮志攝）

台南市特警示範遇到持棍歹徒攻擊時，手持圓盾防禦。（洪榮志攝）

今年7月鐵路警察遭持刀民眾刺死，引發檢討員警出勤裝備的聲浪。鑑於員警執行勤務時，經常遭遇不理性民眾以棍棒、刀等武器攻擊，暴露在高度危險中，亟需適當防護器材保護自身安全。台南市力大螺絲公司董事長王讚崇在佳里警分局偵查佐吳瑞哲的協同下，共同捐贈透明圓盾320面給市警局，市長黃偉哲31日特別在在治安會報頒發感謝狀。

捐贈儀式結束後，還特殊任務警力還在現場進行示範演練，模擬遇持棍及持刀歹徒欲攻擊時，員警手持圓盾防禦並以逮捕術伺機制伏歹徒，因演練動作逼真且迅速確實，獲得不少掌聲。

王讚崇表示，員警執行各項勤務時，所遇突發狀況包羅萬象，在不適合使用用槍械時，希望藉由該防護裝備提升警察人員執勤安全；只有警察執勤安全受到保障，警察尊嚴也得以維護，社會治安才能得以確保，創造警方與市民雙贏局面。

黃偉哲表示，警察是維護治安捍衛正義的第一線人員，扮演的角色相當重要，所謂「工欲善其事、必先利其器」，非常感謝慷慨解囊的熱心企業及人士，也期勉警察同仁妥善運用該防護器材，並結合平時常訓演練，在打擊犯罪時，還應提升危機意識注意自身執勤安全，確保轄區治安，讓治安更平穩，如此方能不負王董事長及吳偵查佐的美意與支持，建立一個讓民眾可以安居樂業的環境。

(中時 )