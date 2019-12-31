立法院民進黨團利用人數優勢，讓《反滲透法》在選前倒數時刻順利過關。大陸學者認為，蔡政府此舉是要藉此炒作「反中抗中」氣氛，為兩岸意識形態對抗埋下伏筆；蔡當局強行「脫大陸化」又向前走到極致的一步，與文化上的「去中國化」一脈相承。

華中師範大學台灣與東亞研究中心副主任彭韜分析，民進黨當局選在選前的敏感時期操作通過《反滲透法》，其目的無非有三：一是為了謀「獨」。蔡英文建立所謂「民主防護網」，修改通過《國安五法》，此次《反滲透法》修訂是在《中共代理人法》遭遇強大阻撓的情況下，企圖以《反滲透法》借屍還魂，完成所謂「最後一塊拼圖」。

彭韜認為，民進黨已預知，選後很難在立法院單獨席次過半，因此搶在選前迅速通過，以遂「獨」願。二是為了選舉考量。一方面可以向獨派交心，換取獨派支持，催生綠營選票歸隊。一方面也是要借此炒作「反中抗中」，營造氛圍打擊藍營。三是為炒作兩岸意識形態對抗埋下伏筆，也是要以此向美國交心。

上海東亞研究所副所長王海良表示，通過《反滲透法》，走到了這一步，就意味著民進黨、蔡當局不打算回頭、要與大陸對抗到底了。

王海良認為，僅從今年一年的情況來看，蔡當局從年初反「一國兩制」、「台灣方案」和「民主協商」，到反「融合發展」，再到推《反滲透法》、謀畫兩岸脫鈎，其破壞兩岸關係、危害台海和平的力度、烈度及密度都破了紀錄，其姿態遠不是什麼「不挑釁」，已徹頭徹尾成為「台獨」戰略與策略的集大成者。

王海良痛批，這是蔡當局強行「脫大陸化」走到極致的一步，與文化上的「去中國化」一脈相承，但又邁進了一大步，更決絕、更瘋狂、更赤裸裸。

(中時 )