國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉2019年最後一天，安排足足32場行程跑滿檔，她指出，基隆在地眾多姊妹們在這最後一天，站出來力挺，讓她太感動。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉2019年最後一天，安排足足32場行程跑滿檔，她指出，基隆在地眾多姊妹們在這最後一天，站出來力挺，讓她太感動。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉2019年最後一天，安排足足32場行程跑滿檔，她指出，基隆在地眾多姊妹們在這最後一天，站出來力挺，讓她太感動。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉2019年最後一天，安排足足32場行程跑滿檔，她指出，基隆在地眾多姊妹們在這最後一天，站出來力挺，讓她太感動。（吳康瑋攝）

迎接新年到來，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉2019年最後一天，安排足足32場行程跑滿檔，她指出，基隆在地眾多姊妹們在這最後一天，站出來力挺，讓她太感動，自己也會為了下一代的權益，拚上全力，而對手爭取連任的民進黨籍立委蔡適應一大早則前往立法院參與黨團為通過反滲透法而發布的甲級動員，並主張要強力捍衛國家的主權。

宋瑋莉指出，自己自60年前在基隆出生後，一路跟著基隆成長，看著基隆改變，更也為了基隆的進步做出的貢獻，她一直為了在地人的生計煩惱，走在市場內也為攤商及婦女的外來考慮，她在日前不只推出更進一步的長照改善制度，也推出一系列的在地友善、改善版本的政見，從交通建設的改善，到替代能源、學生教育及海洋體悟的強化，她表示，自己一直都是跟人民站在一起的，無論是大至主權，下至在地民生到海鮮的單價等，都最深刻的去觀察、思考。

她強調，自己這次投身立委選戰，不僅是希望將服務範圍強化，更也希望進入國會改善現有的執政黨腐朽制度，她痛批現任政府的執政黑化及違法的不公義行為，都讓基隆在地的民眾深深感受到國家正遭撕裂，她指出，國民黨內目前已全數團結起來面對這次改變台灣的重大抉擇時刻，但對手仍以抹黑的選舉模式批鬥，讓她非常失望，她呼籲民眾經過審慎的思考，親自以選票投出「自己的未來」。

宋瑋莉一天更跑高達30多場的行程，盡全力團結整個基隆，最後一站也選在基隆嗨跨年的晚會現場，要讓基隆在地的所有市民看到最用力為人民爭取權益的自己。而立委蔡適應上午則以立院闖關反滲透法及晚間的協和電廠一、二號機解聯封爐、停止發電活動為主，最後也會前往港邊的嗨跨年，與市民一起歡送2019年的最後一天。

(中時 )