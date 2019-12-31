明天就是新的一年，蔡英文總統今天在臉書預告2020有很多新的福利政策開始上路，並感謝行政團隊做出有感的好成績。「我也希望大家都有感受到政府的用心與貼心。明年，我們繼續一起努力」。

蔡英文表示，明天就是2020元旦，今天的天氣很冷，很感謝這一年有大家的相伴，我們靠在一起就不冷。

明年，我們有很多新的福利政策開始上路，「我來報給大家知道」：

1、再度調升基本工資：四度調漲基本工資，2020年由23,100元調至23,800元，時薪由150元調至158元。

2、無縫接軌托育補助：2到3歲的小朋友沒有進入幼兒園，由保母或托嬰中心照顧，每月可以繼續領6,000元補助到3歲。

3、增訂長照特別扣除額：符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可以定額扣除12萬元。

4、提升花東交通安全：「蘇花改」1月6日全線通車，讓花東的朋友有一條安心回家的路。

蔡英文感謝行政院長蘇貞昌和陳其邁副院長，「在過去一年，領導行政團隊做出了有感的好成績」。期許在我們執政之下，每一年受到政府照顧的人可以越來越多，「我也希望大家都有感受到政府的用心與貼心。明年，我們繼續一起努力」。

她也要跟大家說，1月11日，一定要記得 一個拉一個，繼續支持蔡英文、支持民進黨。「先祝大家新年快樂！Happy New Year！」

(中時 )