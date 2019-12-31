台灣高鐵（2633）春節旅運訂票熱絡，目前累計已銷售近63萬張車票，公司表示，為因應旅客需求，經檢視運能調度後，規劃10天春節疏運再加開12班次列車，2日凌晨開放預購。

迎接2020新年，春節連假也即將到來，台灣高鐵表示，由於旅客訂位踴躍，自1月21日至30日的春節疏運期間目前已有62.8萬張車票完成訂位，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，決定再加開12班次列車，南下及北上各有6班。

台灣高鐵統計，2020年春節疏運期間共加開436班次列車，包括南下219班、北上217班，較平時班次增加約34％，10天疏運期間共提供1,805班次列車的旅運服務，加強服務春節返鄉、出遊旅運需求。

台灣高鐵去年大年初三單日旅運量曾衝上29.8萬人次，為通車以來春節疏運期間的最高運量，也是歷史第三大，由於今年春節連假天數較短，將促使載客高峰將更為集中，有機會再度改寫單日旅運紀錄，有利元月業績表現。

根據往年春節假期旅運特性，除夕、初四、初五3日的南下晨間時段以及初四北上的深夜時段，部分車次配置10節對號座車廂，第11、12車為自由座車廂。同時，高鐵公司也將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車。

此外，配合春節連續假期，2月15日調整為補上班日，台灣高鐵當日將增開3班次北上列車，服務旅客通勤需求。

(工商 )