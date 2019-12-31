識15年的陳彥任與黃秋燕兩人攜手到三重區戶政事務所登記結婚。（三重戶政事務所提供／戴上容新北傳真）

結婚是人生重要的里程碑，不少新人選擇在諧音「愛你愛妳」2020年元旦共結連理，相識15年的陳彥任與黃秋燕兩人攜手到三重區戶政事務所登記結婚，邁向人生新篇章，成為人人稱羨的佳偶。

陳彥任與黃秋燕兩人相識於15年前，擔任國小補習班老師的黃秋燕一如往常地在下課時間搭上補習班固定配合的客運專車，準備到學校接送學生們回補習班，上車時發現司機是位生面孔，這位臨時來支援的司機陳彥任開朗又健談，兩人互相交換聯絡方式，創造日後美好的客運情緣。

有緣的兩人發現家鄉都在南部，相談甚歡後彼此愛慕，陷入愛河，為了彼此的生活能夠長久穩定，兩人都投入公職考試，2015年陳彥任幸運考上台北郵局，兩人只能一南一北談遠距離戀愛。

終於皇天不負苦心人，黃秋燕2016年後錄取公職到新北勞工局任職，兩人決定1月1日元旦攜手終生，他們表示，「紀念日不僅簡潔、好記，更象徵著一元復鼠的好兆頭，美麗的愛情值得等待，即便經過重重黑夜，漫長的守候，燦爛的曙光終究會在眼前綻放光彩，照耀人生的旅程。」。

(中時 )