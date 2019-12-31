民進黨立院黨團總召柯建銘及多位民進黨立委今日下午於立院黨團辦公室召開「反滲透法」記者會，民進黨立委李俊俋表示，國民黨如果要求釋憲，那是他們的權利，但並不清楚這到底哪裡違憲。

柯建銘表示，其實在5月時民進黨有提過兩岸人民關係條例，但他黨提出中共代理人法、反滲透法、遊說法等等。過程中民進黨在思考如何在不製造對立的立場下，讓台灣民主能夠守護。反滲透法也是在如此負責任的態度下提出。

李俊俋指出，反滲透法沒有粗糙立法的問題，事實上，反滲透法草案，民進黨早已思考很久，而整個立法過程是匍匐前進。滲透行為，對民主機制傷害的違法行為，裁示反滲透法的對象。在法條中都有說明清楚，不會影響台商、台幹。

民進黨立委劉世芳說，過去地方上，對民進黨版的反滲透法的確有所質疑，但經過說明溝通後，許多地方朋友也透過手機訊息表達支持。反滲透法也有助於兩岸經貿正常往來。

民進黨立委周春米表示，外界批評民進黨提案太急，但其實是人民很急。在法案中「指示、委託、資助」這三個要素，非常明確，絕對沒有空白授權或侵害人權的疑慮。將來若還有危險，下一屆再來做周延的考慮。

民進黨立委林靜儀說，這個會期因為牽涉到預算和戰機採購，所以才在最後提出，也導致外界有許多不諒解之處，很高興今年在最後一天通過反滲透法，一起許願讓台灣未來更好。

民進黨立委管碧玲表示，在最後才修反滲透法，是因為擔心總預算案、軍機採購案被在野黨綁架，所以等到採購預算通過後才做處理。一直以來都是把選舉放兩邊，人民擺中間的態度，民進黨為了台灣的民主防衛，承擔了這些抹黑。

(中時 )