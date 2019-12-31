大陸武漢出現病毒性肺炎群聚，20多人發燒、胸片呈雙肺浸潤性病灶等，遭懷疑為SARS病毒。專家表示，在流感季節出現這些症狀，也不排除是流感疫情，若SARS真的出現，最大的挑戰就是如何將兩者區別。另一方面，今晚就是跨年夜，民眾若前往人多的地方，應配戴口罩。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，根據武漢對於此次不明原因肺炎的診斷，病人都符合幾項條件，包括發燒38度、呼吸窘迫、白血球正常或淋巴球下降等。這些條件與過去SARS會出現的症狀不同，包括頭痛、全身酸痛、意識不清、皮疹、噁心、嘔吐等。

因大陸今年流感病毒型別與流感疫苗不吻合，此次武漢的群聚也不排除是流感所致。黃高彬表示，大陸活體市場多，民眾與動物接觸的機會較大，許多流感的流行也是因此造成。

抗SARS英雄、國衛院名譽研究院蘇益仁表示，過去SARS疫情發生在3、4月，目前則正值冬季，若確定為SARS病毒，此時恐與流感混淆，造成診斷上的困難。台灣過去面對SARS的經驗豐富，若SARS捲土重來，相信台灣已有足夠能力應對。

黃高彬進一步表示，2002年大陸出現SARS疫情時，因官方沒有查到冠狀病毒，僅發現病人出現黴漿菌抗體，延誤防疫時間。此次網傳SARS疫情後，大陸的動作已加快許多，因重症患者多需插管治療，若採集氣管沖洗液進行檢測，約半天到1天就能有結果。

今晚是跨年夜，許多觀光客也會前往台灣跨年。黃高彬提醒民眾，前往人多的場地，應配戴口罩，盡可能選擇通風的地點，降低罹患傳染病的風險。

(中時 )