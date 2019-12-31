儘管5G競標尚未結束，但電信業者早就磨刀霍霍，亞太電(3682)為積極推動「數位應用最佳體驗店」及「數位服務最佳銷售顧問」，其中門市將發展為區域經營的Hub，強化經營的綜效，力拚客戶、公司的雙贏局面。

亞太電表示，4G到5G不只速度的升級，包含商業模式、組織及人才都要變革，亞太電迎5G，全力推動數位轉型，Gt智慧生活門市為第一線與消費者接觸的機會點，將做為數位轉型的先鋒部隊，積極推動「數位應用最佳體驗店」及「數位服務最佳銷售顧問」，其中門市將發展為區域經營的Hub，強化經營的綜效，加深在地顧客的黏著度，由門店跨足街邊商圈及中小企客服務。人員亦透過社群經營、顧問式銷售及數位轉型服務訓練及認證，以自身為出發，提供客戶客製化的智慧生活解決方案，進而達到客戶滿意及公司獲利的雙贏局面。

亞太電信同時新成立數位服務處專責單位，現階段預計招募超過200名人力，網羅大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技人才，內部積極推動數位轉型工作坊及數位學習課程，進行職能培育，全面備戰5G。

(時報資訊)